ईरान में हालात बिगड़े, भारत अलर्ट मोड में; 9 हजार भारतीयों की सुरक्षा पर फोकस

Delhi News: विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार (16 जनवरी) को कहा कि भारत, ईरान में तेजी से बदलते हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है. सरकार ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में आयोजित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि ईरान में करीब 9,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं. इनमें छात्र, कारोबारी, पेशेवर, तीर्थयात्री और नाविक शामिल हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ जरूरी सलाह जारी की हैं. सभी भारतीय नागरिकों से ईरान की यात्रा न करने की अपील की गई है. जो लोग पहले से ईरान में हैं, उन्हें उपलब्ध साधनों, जिनमें वाणिज्यिक उड़ानें भी शामिल हैं, के जरिए देश छोड़ने की सलाह दी गई है. सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी."

ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरुआत में गंभीर आर्थिक हालात के कारण शुरू हुए थे. इनमें रिकॉर्ड स्तर की महंगाई और मुद्रा के तेजी से गिरने जैसे मुद्दे शामिल हैं. बाद में ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए. अब प्रदर्शनकारी बड़े राजनीतिक और शासन से जुड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं. 5 जनवरी को भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी थी. साथ ही ईरान में रह रहे भारतीयों से कहा गया था कि यदि उन्होंने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, तो वे भारतीय दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं.

Add Zee News as a Preferred Source

चाबहार पोर्ट परियोजना से भारत के बाहर होने की खबरों से जुड़े सवाल पर प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "जैसा कि आपको जानकारी है, 28 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी खजाना विभाग ने एक पत्र जारी किया था. इसमें चाबहार पोर्ट के लिए शर्तों के साथ प्रतिबंध से छूट की गाइडलाइन दी गई थी, जो 26 अप्रैल 2026 तक मान्य है. इस व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए भारत अमेरिका के संपर्क में है."

पिछले साल अमेरिका ने भारत को चाबहार पोर्ट पर संचालन जारी रखने के लिए छह महीने की प्रतिबंध छूट दी थी. यह छूट 29 अक्टूबर से प्रभावी हुई थी. साल 2024 में भारत और ईरान के बीच शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास के लिए 10 साल का समझौता हुआ था. हालांकि, अमेरिकी विदेश सचिव ने 2018 में ईरान फ्रीडम एंड काउंटर-प्रोलिफरेशन एक्ट के तहत दी गई प्रतिबंध छूट को 29 सितंबर से खत्म कर दिया था. इसके बाद चाबहार पोर्ट या इससे जुड़ी सरगर्मियों में शामिल लोगों पर अमेरिकी प्रतिबंध लगने की आशंका पैदा हो गई थी.

इसके बावजूद भारत अप्रैल तक बिना किसी दंडात्मक कार्रवाई के इस टर्मिनल का विकास और संचालन करता रहा है. यह बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करता है और पाकिस्तान को पार किए बिना व्यापार और कनेक्टिविटी की सुविधा देता है.

यह भी पढ़ें: सूडान को हथियार, तुर्की को न्योता; पाकिस्तान डिफेंस गेमप्लान से हिली दुनिया!