ICC पर छिड़ी जंग! ईरान ने नेतन्याहू को 'गिरफ्तारी वारंट वाला PM' बताया, अमेरिका भी निशाने पर

नेतन्याहू ने किया पलटवार

गरीबाबादी की ये टिप्पणियां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान के बाद आईं, जिसमें उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने ICC के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया है. नेतन्याहू ने कहा, "कल रात मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की. उन्होंने एक बार फिर इस संस्था के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के अमेरिका के संकल्प को दोहराया - एक ऐसी संस्था जो न्याय को कमजोर करती है, लोकतांत्रिक और संप्रभु देशों पर हमला करती है, और उनकी सुरक्षा को हेग में जवाबदेह न होने वाले और भ्रष्ट अधिकारियों के फैसलों के अधीन करने की कोशिश करती है." उन्होंने इस घटनाक्रम को "बहुत सकारात्मक घटनाक्रम" बताया.