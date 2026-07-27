ICC पर छिड़ी जंग! ईरान ने नेतन्याहू को 'गिरफ्तारी वारंट वाला PM' बताया, अमेरिका भी निशाने पर

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Iran Israel Tensions: ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने 26 जुलाई को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका की कड़ी आलोचना की. उन्होंने इजरायली नेता की उस टिप्पणी का जवाब दिया जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के मुख्य अभियोजक करीम खान को हटाए जाने का स्वागत किया था. उप विदेश मंत्री ने अमेरिका द्वारा कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिशों की भी निंदा की, क्योंकि इजरायली पीएम ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का विरोध करने के लिए वाशिंगटन की प्रतिबद्धताओं का ज़िक्र किया था.
अधिकारी ने कहा, "ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री, जिन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी है, बेशर्मी से घोषणा करते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली कोर्ट के खिलाफ काम करने का वादा किया है." उन्होंने कहा, "वे कोर्ट को 'भ्रष्ट' कहते हैं क्योंकि उसने वाशिंगटन के वांछित अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की."
नेतन्याहू ने किया पलटवार
गरीबाबादी की ये टिप्पणियां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान के बाद आईं, जिसमें उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने ICC के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया है. नेतन्याहू ने कहा, "कल रात मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की. उन्होंने एक बार फिर इस संस्था के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के अमेरिका के संकल्प को दोहराया - एक ऐसी संस्था जो न्याय को कमजोर करती है, लोकतांत्रिक और संप्रभु देशों पर हमला करती है, और उनकी सुरक्षा को हेग में जवाबदेह न होने वाले और भ्रष्ट अधिकारियों के फैसलों के अधीन करने की कोशिश करती है." उन्होंने इस घटनाक्रम को "बहुत सकारात्मक घटनाक्रम" बताया.
नेतन्याहू ने क्या कहा?
इजरायली प्रधानमंत्री ने अभियोजक के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आने के बाद करीम खान को हटाने के ICC सदस्य देशों के फैसले का भी स्वागत किया. नेतन्याहू ने दावा किया कि खान ने उनके और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की कार्रवाई आंतरिक कदाचार की जांच से ध्यान हटाने के लिए एक राजनीतिक चाल के तौर पर की थी. नेतन्याहू ने लिखा, "मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अभियोजक करीम खान को हटाने के फैसले का स्वागत करता हूं, जिसे अधिकांश देशों का समर्थन प्राप्त है। यह फैसला सच्चाई को उजागर करता है."
नेतन्याहू ने लगाया गंभीर आरोप
उन्होंने आगे कहा, "करीम खान पर अपने अधीन काम करने वाली महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप था. ठीक उसी समय जब ये आरोप सामने आए, उन्होंने इजरायल की अपनी नियोजित यात्रा रद्द कर दी, इजरायल की स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली की गहन जांच करने की अपनी पिछली प्रतिबद्धता छोड़ दी और अचानक मेरे और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की कार्रवाई शुरू कर दी." नेतन्याहू ने आगे कहा कि खान ने गिरफ़्तारी वारंट का इस्तेमाल "अपने ऊपर लगे आरोपों से ध्यान हटाने और इजरायल के दुश्मनों को एक राजनीतिक ढाल के तौर पर अपने साथ जोड़ने" के लिए किया था.
इजरायली पीएम ने लगाए गंभीर आरोप
उन्होंने कहा कि सदस्य देशों के फैसले ने उस ढाल को हटा दिया और "अभियोजक के कार्यालय और खुद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में फैले गहरे अन्याय और भ्रष्टाचार" को उजागर कर दिया. करीम खान को शुक्रवार (24 जुलाई) को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के मुख्य अभियोजक के पद से आधिकारिक तौर पर हटा दिया गया. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक आपातकालीन सत्र के बाद ICC की 'असेंबली ऑफ़ स्टेट्स पार्टीज़' ने गंभीर यौन दुर्व्यवहार और कर्तव्य में लापरवाही के आरोपों के कारण उन्हें हटाने के लिए 125 सदस्य देशों में से 82 के बहुमत से वोट दिया.