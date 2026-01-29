यूरोपीय यूनियन ने IRG को घोषित किया आतंकी संगठन, ईरान ने दी तीखी प्रतिक्रिया

EU declared IRGC terrorist organization: ईरान में अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे गाजे-बाजे के साथ ईरान को घेर चुका है. इस बीच यूरोपियन यूनियन (इसमें यूरोप के 27 देश हैं) ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स (IRGC) को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. यह फैसला गुरुवार (29 जनवरी) को लिया गया. साथ ही यूरोपीय यूनियन (EU) ने IRGC के टॉप कमांडरों समेत 15 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को यूरोप में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस कार्रवाई पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने EU द्वारा IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने EU के इस फैसले को बहुत बड़ी रणनीतिक गलती बताया है. उन्होंने EU की इस कार्रवाई को सलेक्टिव कार्रवाई और पाखंड बताया है. उन्होंने ये सारी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखीं. उन्होंने EU की इस कार्रवाई पर आईना दिखाते हुए कहा कि गाजा में इजरायल के नरसंहार पर कोई कार्रवाई नहीं और फिर भी ईरान में 'मानवाधिकारों की रक्षा' के लिए जल्दबाजी करना.

यूरोपीय यूनियन ने यह कार्रवाई पिछले दिनों ईरान में हिंसक प्रदर्शन के दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत की वजह से की है. यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कैलास ने कहा कि EU की विदेश मंत्रियों ने एकमत होकर इस डेजिग्नेशन पर सहमति जताई. काजा कैलास ने कहा कि अगर आप (IRGC) एक आतंकवादी की तरह काम करते हैं, तो आपके साथ भी एक आतंकवादी जैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए.

बता दें कि यूरोपीय यूनियन (EU) से पहले अमेरिका IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है. वर्ष 2019 में अमेरिका ने IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया. अमेरिका ने IRGC पर आरोप लगाया कि वह आतंकवाद का समर्थन, क्षेत्रीय सैन्य अभियानों में भागीदारी की है, और अमेरिका के विरोधी समूहों तथा हिजबुल्लाह और हमास जैसे तत्वों को समर्थन देता है.

वहीं, अमेरिका के इस कार्रवाई के तुरंत बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और अमेरिका को आतंकवादी राज्य और US Central Command (CENTCOM) समेत उसकी सैन्य इकाइयों को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया. CENTCOM अमेरिकी सेना का वह विभाग है, जो मिडिल ईस्ट समेत कई देशों में अमेरिका के सैन्य गतिविधियों, सैन्य कार्रवाइयों आदि को रेगुलेट और कंट्रोल करता है.

गौरतलब है कि अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है. इस खतरे को देखते हुए ईरान भी पूरी तरह से तैयार है. ईरान ने गुरुवार को समुद्र में जहाज़ों को चेतावनी दी कि वह अगले हफ़्ते एक ड्रिल करने की योजना बना रहा है, जिसमें होर्मुज़ स्ट्रेट में लाइव फ़ायरिंग शामिल होगी. इसके साथ ही ईरानी सेना के प्रमुख ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ईरान पर होने वाले किसी भी हमले का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा. ईरानी सेना के प्रमुख ने कहा कि उनकी सेना की उंगली ट्रिगर पर है.