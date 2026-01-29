Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3091019
Zee SalaamMuslim Worldयूरोपीय यूनियन ने IRG को घोषित किया आतंकी संगठन, ईरान ने दी तीखी प्रतिक्रिया

यूरोपीय यूनियन ने IRG को घोषित किया आतंकी संगठन, ईरान ने दी तीखी प्रतिक्रिया

EU declared IRGC terrorist organization: यूरोपीय यूनियन (EU) ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. EU ने यह फैसला हाल ही में ईरान में हिंसक प्रदर्शन के दौरान मारे गए हजारों प्रदर्शकारियों की वजह से लिया है. वहीं, ईरान ने EU के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 29, 2026, 11:42 PM IST

Trending Photos

यूरोपीय यूनियन ने IRG को घोषित किया आतंकी संगठन, ईरान ने दी तीखी प्रतिक्रिया

EU declared IRGC terrorist organization: ईरान में अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे गाजे-बाजे के साथ ईरान को घेर चुका है. इस बीच यूरोपियन यूनियन (इसमें यूरोप के 27 देश हैं) ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स (IRGC) को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. यह फैसला गुरुवार (29 जनवरी) को लिया गया. साथ ही यूरोपीय यूनियन (EU) ने IRGC के टॉप कमांडरों समेत 15 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को यूरोप में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस कार्रवाई पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने EU द्वारा IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने EU के इस फैसले को बहुत बड़ी रणनीतिक गलती बताया है. उन्होंने EU की इस कार्रवाई को सलेक्टिव कार्रवाई और पाखंड बताया है. उन्होंने ये सारी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखीं. उन्होंने EU की  इस कार्रवाई पर आईना दिखाते हुए कहा कि गाजा में इजरायल के नरसंहार पर कोई कार्रवाई नहीं और फिर भी ईरान में 'मानवाधिकारों की रक्षा' के लिए जल्दबाजी करना.

यूरोपीय यूनियन ने यह कार्रवाई पिछले दिनों ईरान में हिंसक प्रदर्शन के दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत की वजह से की है. यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कैलास ने कहा कि EU की विदेश मंत्रियों ने एकमत होकर इस डेजिग्नेशन पर सहमति जताई. काजा कैलास ने कहा कि अगर आप (IRGC) एक आतंकवादी की तरह काम करते हैं, तो आपके साथ भी एक आतंकवादी जैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि यूरोपीय यूनियन (EU) से पहले अमेरिका IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है. वर्ष 2019 में अमेरिका ने IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया. अमेरिका ने IRGC पर आरोप लगाया कि वह आतंकवाद का समर्थन, क्षेत्रीय सैन्य अभियानों में भागीदारी की है, और अमेरिका के विरोधी समूहों तथा हिजबुल्लाह और हमास जैसे तत्वों को समर्थन देता है. 

वहीं, अमेरिका के इस कार्रवाई के तुरंत बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और अमेरिका को आतंकवादी राज्य और US Central Command (CENTCOM) समेत उसकी सैन्य इकाइयों को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया. CENTCOM अमेरिकी सेना का वह विभाग है, जो मिडिल ईस्ट समेत कई देशों में अमेरिका के सैन्य गतिविधियों, सैन्य कार्रवाइयों आदि को रेगुलेट और कंट्रोल करता है. 

गौरतलब है कि अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है. इस खतरे को देखते हुए ईरान भी पूरी तरह से तैयार है. ईरान ने गुरुवार को समुद्र में जहाज़ों को चेतावनी दी कि वह अगले हफ़्ते एक ड्रिल करने की योजना बना रहा है, जिसमें होर्मुज़ स्ट्रेट में लाइव फ़ायरिंग शामिल होगी. इसके साथ ही ईरानी सेना के प्रमुख ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ईरान पर होने वाले किसी भी हमले का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा. ईरानी सेना के प्रमुख ने कहा कि उनकी सेना की उंगली ट्रिगर पर है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

iran slams eueu designated irgc terrorist organizationmuslim world newsToday News

Trending news

iran slams eu
यूरोपीय यूनियन ने IRG को घोषित किया आतंकी संगठन, ईरान ने दी तीखी प्रतिक्रिया
UTTAR PRADESH
Etawah: एक और मजार पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, गढ़े खोदकर रास्ते किए गए ब्लॉक
Delhi Riot 2020
Delhi Riot 2020: MCD के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और दो अन्य की ज़मानत याचिका फिर..
muslim news
"CM हिमंता चाहते हैं मुसलमान भारत छोड़कर चले जाएं..."मौलाना बर्क ने क्यों कही ये बात
Himant Bishava Sharma
मुसलमान कमाकर खाते हैं, CM नहीं खिलाते हैं, ज़हर उगलना बंद करें; MUSA की चेतावनी!
Saudi Tourism News
अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा सऊदी अरब;भारत के लोगों से है उम्मीद
muslim news
Ayodhya Gangrape Case: मोईद खान इल्जामों से बरी, लेकिन जेल से नहीं मिलेगी आजादी
ECI Notice Former Footballer Mehtab
मोहम्मद शमी के बाद इस मुस्लिम खिलाड़ी की बढ़ी मुश्किलें, SIR के लिए होना होगा पेश
Kashmiri Howker Beaten
Opinion: कश्मीर तक पहुंची उत्तराखंड में शॉल विक्रेता दानिश की पिटाई की आवाज़!
Uttarakhand news
UK कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर हमले में एक आरोपी हिरासत में; गुस्से में कश्मीरी नेता