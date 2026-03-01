इजरायली हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत, ईरान की स्टेट मीडिया ने की पुष्टि

Israel Killed Khamenei: ईरान की स्टेट मीडिया ने पुष्टि की है कि इजरायली हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत हो गई है. वहीं, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने खामेनेई की शहाद का बदला लेने का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही ईरान ने खामेनेई की मौत पर 40 दिन की शोक का ऐलान किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Israel Killed Khamenei: इजरायल और अमेरिका ने बीते शनिवार (28 फरवरी) को संयुक्त रूप से ईरान के कई शहरों पर हमला किया और ईरान के टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर को निशाना बनाया. साथ ही कई मंत्रालय और वैज्ञानिकों पर भी हमले हुए थे. इन हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहीद हो गए. साथ ही खामेनेई की दमाद, बेटी और पोती की मौत हो गई है. ईरान की स्टेट मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत हो गई है.
इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि उनके हमले में आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हुई है. हालांकि ईरान ने इस दावे को खिरज करते हुए कहा था कि खामेनेई सुरक्षित और स्वस्थ हैं, लेकिन अब ईरान की स्टेट मीडिया की ओर से यह पुष्टि कर दिया गया है कि खामेनेई की शहादत हो चुकी है. वहीं, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने खामेनेई की शहाद का बदला लेने का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही ईरान ने खामेनेई की मौत पर 40 दिन की शोक का ऐलान किया है.
बता दें कि शनिवार को हुए हमले में खामेने के घर को निशाना बनाया गया था. खामेनेई के घर पर लगभग 30 बम गिराए गए थे, जिसके बाद खामेनेई की घर खंडर में तब्दील हो गया. लेकिन उनकी मौत की पुष्टि नहीं हुई थी. अब उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई है.