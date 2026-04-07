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ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी पत्रकार किडनैप, इराकी अधिकारी ने बताया रिहाई में आ रही ये मुश्किल

Abduction of Journalist Shelly Kittleson: ईरान युद्ध के बीच इराक में एक महिला अमेरिकी पत्रकार को अगवा कर लिया गया. तीन इराकी अधिकारी ने बताया कि संबंधित महिला पत्रकार को ईरान समर्थिक कताइब हिजबुल्लाह ने किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:51 PM IST

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ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी पत्रकार किडनैप, इराकी अधिकारी ने बताया रिहाई में आ रही ये मुश्किल

Abduction of Journalist Shelly Kittleson: ईरान युद्ध के बीच इराक में एक अमेरिकी पत्रकार को अगवा कर लिया गया है. मंगलवार (7 अप्रैल) को तीन इराकी अधिकारियों ने बताया कि ईरान समर्थित शक्तिशाली मिलिशिया 'कताइब हिज़्बुल्लाह' इराक में एक अमेरिकी पत्रकार के अपहरण के लिए ज़िम्मेदार है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि अगवाह अमेरिकी अधिकारियों ने पहले आरोप लगाया था कि यह समूह 31 मार्च को बगदाद की एक सड़क के कोने से एक महिला फ्रीलांस पत्रकार शेली किटल्सन का अपहरण करने के लिए ज़िम्मेदार था. इराकी सरकार ने सार्वजनिक रूप से ज़िम्मेदार समूह का नाम नहीं लिया है, और मिलिशिया ने भी अपहरण की ज़िम्मेदारी नहीं ली है. कताइब हिजबुल्लाह के अधिकारियों ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

दो इराकी सुरक्षा अधिकारियों और ईरान समर्थक राजनीतिक गुट 'कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क' के एक अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस से नाम न छापने की शर्त पर बात की, क्योंकि उन्हें इस संवेदनशील मामले पर सार्वजनिक रूप से बोलने का अधिकार नहीं था. सुरक्षा अधिकारियों में से एक ने बताया कि 'पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फोर्सेज' (ईरान समर्थित मिलिशिया का एक गठबंधन, जो नाममात्र के लिए इराकी सेना के नियंत्रण में है) के एक अधिकारी को किटल्सन की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अपहरणकर्ताओं से संपर्क करने का काम सौंपा गया था, लेकिन उसे कताइब हिज़्बुल्लाह के नेतृत्व से संपर्क करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

उन्होंने कहा, "मुख्य चुनौती यह है कि कताइब मिलिशिया के नेता विशेष रूप से बटालियनों के कमांडर कहीं भी नहीं मिल रहे हैं. किसी को उनके ठिकाने के बारे में पता नहीं है, और उनसे संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया बेहद जटिल है." उन्होंने आगे कहा, "ये नेता भूमिगत हो गए हैं और निशाना बनाए जाने के डर से संचार के कोई भी सक्रिय माध्यम नहीं रख रहे हैं।" राजनीतिक अधिकारी ने बताया कि अपहृत पत्रकार की रिहाई के बदले उनकी मांगों का पता लगाने के लिए कताइब के नेतृत्व को एक संदेश भेजा गया था.

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उन्होंने कहा कि इराकी अधिकारी कताइब हिज़्बुल्लाह के छह सदस्यों को रिहा करने को तैयार हैं, जो वर्तमान में हिरासत में हैं (जिनमें से अधिकांश सीरिया में एक अमेरिकी अड्डे पर हमलों के सिलसिले में पकड़े गए थे), लेकिन मिलिशिया ने अभी तक अपनी मांगें स्पष्ट रूप से नहीं बताई हैं. दूसरे सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि मामले को और अधिक जटिल बनाने वाली बात यह है कि इस मामले के प्रभारी इराकी अधिकारी को अभी तक अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत आगे बढ़ाने की हरी झंडी नहीं मिली है.

अमेरिकी अधिकारियों ने टिप्पणी के अनुरोधों पर तत्काल कोई जवाब नहीं दिया. विदेश विभाग ने पहले कहा था कि वह किटल्सन की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए FBI के साथ मिलकर काम कर रहा है. पत्रकारों के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों ने अमेरिकी सरकार से आग्रह किया है कि वह किटल्सन को औपचारिक रूप से बंधक, या "गलत तरीके से हिरासत में लिया गया व्यक्ति" घोषित करे; यह एक ऐसी घोषणा है जिसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया का स्तर और अधिक बढ़ जाता है। 49 वर्षीय किटल्सन कई वर्षों तक विदेश में रहीं; कुछ समय तक उन्होंने रोम को अपना केंद्र बनाया और पूरे मध्य पूर्व, विशेष रूप से इराक और सीरिया में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित करियर बनाया.

कई अन्य फ्रीलांसरों की तरह, वह भी अक्सर बहुत कम बजट में काम करती थीं और उन्हें वे सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं जो बड़े समाचार संगठन अपने कर्मचारियों को प्रदान करते हैं. अपने अपहरण से कुछ ही समय पहले वह दोबारा इराक गई थीं. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने किटल्सन को उनके ऊपर मंडरा रहे खतरों के बारे में कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन वह वहां से जाना नहीं चाहती थीं. इराकी अधिकारियों के अनुसार, इस अपहरण की घटना में दो कारों का इस्तेमाल किया गया था; इनमें से एक कार बगदाद के दक्षिण-पश्चिम में स्थित बाबुल प्रांत के अल-हसवा कस्बे के पास पीछा किए जाने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद उस पत्रकार को दूसरी कार में स्थानांतरित कर दिया गया, जो वहां से फरार हो गई. वाशिंगटन से एसोसिएटेड प्रेस के लेखक मैथ्यू ली और एरिक टकर ने इस रिपोर्ट में योगदान दिया है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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