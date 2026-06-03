शहादत के 3 महीने बाद सुपुर्द-ए-खाक होंगे खामेनेई, आखिरी दीदार को उमड़ा जनसैलाब

Iran News: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत को तीन महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है. लेकिन ईरान की फिजाओं में आज भी उनका जिक्र, उनकी यादें और उनकी आवाज गूंजती महसूस होती है. अब वह लम्हा करीब आ गया है, जब पूरा ईरान अपने इस अज़ीम रहनुमा को आखिरी अलविदा कहने के लिए एक साथ खड़ा नजर आएगा. ईरानी हुकूमत ने तीन दिनों के सरकारी शोक का ऐलान किया है और मुल्कभर में बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.

तेहरान की सड़कों से लेकर क़ोम और मशहद जैसे मुकद्दस मजहबी मरकज़ों तक हर तरफ गम का माहौल दिखाई दे रहा है. जगह-जगह काले झंडे लगाए जा रहे हैं, मस्जिदों और इमामबारगाहों को सजाया जा रहा है और दुआओं के इज्तेमात की तैयारियां जारी हैं. लाखों लोग अपने रहनुमा की आखिरी झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं.

अपने रहनुमा को देखने के लिए लाखों की संख्या पहुंचे लोग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अयातुल्लाह अली खामेनेई का आखिरी सफर ईरान के कई बड़े शहरों से गुजरेगा. यह सिर्फ एक जनाज़ा नहीं होगा, बल्कि उन यादों, एहसासों और उस दौर का सफर होगा जिसने कई दशकों तक ईरान की सियासत, समाज और मजहबी जिंदगी को प्रभावित किया. तेहरान में होने वाली केंद्रीय जनाज़ा तकरीब को देश के इतिहास के सबसे बड़े अवामी जनाज़ों में से एक माना जा रहा है. अनुमान है कि यह सिलसिला 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चल सकता है. ईरान के अलग-अलग हिस्सों से लोग अपने परिवारों के साथ तेहरान पहुंच रहे हैं. रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ देखी जा रही है. लोग अपने हाथों में तस्वीरें, झंडे और दुआओं के बैनर लिए नजर आ रहे हैं. कई लोग ऐसे भी हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं.

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जनाज़े के दौरान सुरक्षा के सख्त इंतजाम

ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनाज़े के दौरान सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं. हजारों सुरक्षाकर्मी और वालंटियर्स अलग-अलग इलाकों में तैनात किए गए हैं ताकि लाखों लोगों की मौजूदगी के बीच व्यवस्था बनाए रखी जा सके. सुप्रीम लीडर सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक मजहबी और रूहानी रहनुमा भी थे. उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने मुश्किल दौर में ईरान को संभाला और देश की पहचान को मजबूत किया. यही वजह है कि उनके इंतिकाल के महीनों बाद भी लोगों के दिलों में उनका असर कम नहीं हुआ है. आज ईरान की फिजाएं सिर्फ गम में नहीं डूबी हैं, बल्कि यादों की एक लंबी दास्तान में तैर रही हैं.