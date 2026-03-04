Advertisement
ईरान के इस शहर में सुप्रीम लीडर को किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, जानें कहां होगी नमाज़-ए-जनाज़ा

Iran Supreme Leader Funeral: ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामनेई को देश के सबसे पाक शहर मशहद में दफ़नाया जाएगा. दफ़नाने की तारीख अभी तक अनाउंस नहीं की गई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 04, 2026, 01:05 PM IST

Iran Supreme Leader News: इजरायली हमले में 1 मार्च को ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामनेई शहीद हो गए थे. उनकी शहादत के बाद ईरानी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि तेहरान में सुप्रीम लीडर की जनाजे की नमाज होगी. इसके बाद ईरान के सबसे पाक शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. हालांकि, दफ़नाने की ऑफिशियल तारीख अभी अनाउंस नहीं की गई है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें दफ़नाने के लिए मशहद को चुनना बहुत सिंबॉलिक माना जा रहा है. आयत उल्लाह अली खामनेई  का जन्म इसी शहर में हुआ था और उनका परिवार लंबे समय तक वहीं रहा. मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसका बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है. यहां मौजूद इमाम रज़ा की दरगाह शिया मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे पवित्र जगहों में से एक है. सुप्रीम लीडर के वालिद को भी इसी दरगाह कॉम्प्लेक्स में दफ़नाया गया है, इसलिए माना जा रहा है कि उन्हें भी शहर में ही दफ़नाया जाएगा.

जनाजे की नमाज में कौन होगा शामिल
ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के करीबी सूत्रों ने बताया कि तेहरान में एक बड़े लेवल पर मेमोरियल सर्विस होगी, जिसमें सीनियर लीडर्स, मिलिट्री अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को मशहद ले जाया जाएगा, जहां धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार उनको सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. आयत उल्लाह अली खामनेई ईरान के सबसे लंबे समय तक सुप्रीम लीडर रहे. 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद वे इस पद पर रहने वाले दूसरे व्यक्ति थे. 1989 में रूहोल्लाह खुमैनी की मौत के बाद उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया था. तब से उन्होंने तीन दशकों से ज़्यादा समय तक ईरान की राजनीति, सुरक्षा नीति और विदेश नीति पर अहम असर बनाए रखा है.

ईरान के सबसे ताकतवर आदमी थे खामनेई
ईरान के राजनीतिक ढांचे में सुप्रीम लीडर का पद सबसे ताकतवर माना जाता है. इस पद पर बैठे व्यक्ति के पास देश की सेना, न्यायपालिका, मीडिया और कई अहम संस्थानों पर आखिरी अधिकार होता है. आयत उल्लाह अली खामनेई  के कार्यकाल में ईरान की सैन्य रणनीति, न्यूक्लियर पॉलिसी और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेंट्रल तेहरान में एक लीडरशिप कंपाउंड पर US-इज़राइल के जॉइंट एयरस्ट्राइक के दौरान उनकी मौत हो गई. शुरुआती इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 1 मार्च, 2026 को उनकी मौत की ऑफिशियली पुष्टि की.

