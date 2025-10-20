ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकराया, कहा- वैज्ञानिक मार सकते हो लेकिन....

Iran Supreme Leader on Trump: ईरान-इजरायल युद्ध के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने आज ईरान के साथ वार्ता फिर से शुरू करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया. खामेनेई ने कहा कि ट्रंप का यह दावा गलत है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दिया.

सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा, "अमेरिका का यह दावा सिर्फ सपना देखने जैसा है और अमेरिका को यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि ईरान की परमाणु क्षमता हो या नहीं. किसी भी देश की आंतरिक तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति में हस्तक्षेप करना न सिर्फ अनुचित है बल्कि घमंड और तानाशाही का उदाहरण भी है."

उन्होंने आगे कहा, "अमेरिका ने कुछ ईरानी वैज्ञानिकों, जैसे तहरांची और अब्बासी की हत्या की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईरानी ज्ञान या शोध को मिटाया जा सकता है. आप वैज्ञानिकों को मार सकते हैं, लेकिन ज्ञान और शोध की शक्ति को नहीं.”

Add Zee News as a Preferred Source

खामनेई ने अमेरिका को दी चेतावनी

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, "वे ईरान के साथ एक ‘सुलह समझौता’ करना चाहते हैं." इस पर खामेनेई ने जवाब दिया कि अगर कोई समझौता दबाव और एकतरफा लाभ के आधार पर किया जाए, तो वह असली समझौता नहीं बल्कि जबरदस्ती और घमंड है. ईरान कभी भी ऐसे दबाव के नीचे झुकेगा नहीं. सुप्रीम लीडर ने ईरानी युवाओं द्वारा विकसित मिसाइलों का उदाहरण देते हुए कहा कि ये मिसाइलें अमेरिकी और इजरायली शोध केंद्रों को नुकसान पहुंचा चुकी हैं, जो किसी ने सोचा भी नहीं था. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर ज़रूरत पड़ी, तो ईरान की सशस्त्र सेनाएं भविष्य में भी अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकती हैं.

दोनों के बीच क्यों रुकी वार्ता

गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त पांच राउंड की इनडायरेक्ट परमाणु वार्ता हो चुकी है. 12 जून को अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत होने वाली थी, लेकिन इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है. इस युद्ध में इजरायल और अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर बमबारी की थी. जिससे यह वार्ता रुक गई.