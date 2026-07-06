Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /इस शहर में दफ्न होंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर; जनाजे की नमाज में शामिल हुए करोड़ों लोग

इस शहर में दफ्न होंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर; जनाजे की नमाज में शामिल हुए करोड़ों लोग

इजरायल और अमेरिकी हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई 28 फरवरी को शहीद हो गए थे. उनकी शहादत के चार महीने बाद उनकी आखिरी रसूमात जारी हैं. देश की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में जनाजे की नमाज अदा की गई है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 06, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:47 PM IST
इस शहर में दफ्न होंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर; जनाजे की नमाज में शामिल हुए करोड़ों लोग
Image Credit: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमातSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इस शहर में दफ्न होंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर; जनाजे की नमाज में शामिल हुए करोड़ो
iran news4 min ago
2
Bengal Gang Rape Minor Girl Murder1 hr ago
3
Mathura News2 hrs ago
4
muslim news2 hrs ago
5
Qatar Boeing Gift Donald Trump3 hrs ago