/इस शहर में दफ्न होंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर; जनाजे की नमाज में शामिल हुए करोड़ों लोग

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Iran Supreme Leader Funeral: इजरायल और अमेरिकी हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई 28 फरवरी को शहीद हो गए थे. उनकी शहादत के चार महीने बाद उनकी आखिरी रसूमात जारी हैं. देश की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में जनाजे की नमाज अदा की गई है. सुप्रीम लीडर के जनाजे की नमाज में लाखों की संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं. ईरानी मीडिया के मुताबिक, पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई को तेहरान में सुपुर्द-ए-ख़ाक करने की तैयारियां चल रही है.
इन मीडिया आउटलेट्स ने समारोह में शामिल होने वाली भारी भीड़ की तस्वीरें छापी हैं. इस अहम कार्यक्रम की वजह से तेहरान और कोम शहरों में ट्रैफिक के लिए खास इंतजामों का ऐलान किया गया है. रविवार को मुजतबा खामेनेई अपने पिता और परिवार के कई दूसरे सदस्यों के आखिरी रसूमात में शामिल नहीं हुए. हालांकि, कुछ ही घंटों बाद उनके नाम से एक संदेश जारी किया गया जिसमें गुलामहुसैन मोहसेनी एजेई को ईरान की न्यायपालिका का प्रमुख फिर से नियुक्त किया गया.
जनाजे की नमाज में शामिल हुए करोड़ों लोग
रविवार को तेहरान के एक बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र, इमाम खुमैनी मस्जिद में अयातुल्ला जाफर सोभानी की अगुवाई में अली खामेनेई और अमेरिकी और इजरायली हमलों में मारे गए परिवार के दूसरे सदस्यों की जनाजे की नमाज अदा की गई. वहीं, आने वाले दिनों में ईरान और इराक में उनका आखिरी रसूमात किया जाएगा. ईरानी अधिकारियों का अनुमान है कि इन समारोहों में 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल होंगे.
किस जगह पर पूरी हो जाएगी आखिरी रसूमात की रस्में
गौरतलब है कि 3 और 4 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र, इमाम खुमैनी मस्जिद में आखिरी रसूमात की तैयारियां शुरू हुई. 5 और 6 जुलाई को सभी लोगों ताबूतों को आखिरी दीदार के लिए रखा गया. 7 जुलाई को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बॉडी को कोम ले जाया जाएगा और जनाजे की नमाज अदा की जाएगी. वहीं, 8 जुलाई को ताबूतों को नजफ़, इराक ले जाया जाएगा. यहां इमाम अली दरगाह तक एक जुलूस निकाला जाएगा, जिसके बाद कर्बला में आखिरी रसूमात की रस्में पूरी की जाएंगी.