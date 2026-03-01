ईरान के सुप्रीम लीडर का भारत से है खास रिश्ता, सीएम योगी के राज्य से है कनेक्शन

Iran Supreme Leader Death: ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने मिलकर जानलेवा हमला किया. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए, साथ ही उनकी बेटी, दामाद, पोते और पोती समेत परिवार के कई दूसरे सदस्य भी शहीद हो गए. ईरान ने सुप्रीम लीडर की शहादत की पुष्टि की है. ईरान ने कहा है कि अगर उसके सुप्रीम लीडर को नुकसान पहुंचाया गया है और वह "सबसे खतरनाक बदला" लेगा. इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव भड़क गया है.

इस बीच, खामेनेई के सियासी और विचारधारा के गुरु, अयातुल्ला रूहोल्लाह खोमैनी की विरासत के बारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं. खोमैनी वह नेता थे जिन्होंने 1979 की इस्लामिक क्रांति के ज़रिए ईरान की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया, जिसने शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की पश्चिमी समर्थक राजशाही को उखाड़ फेंका और देश में इस्लामी शासन स्थापित किया. आज भी, ईरान में खोमैनी की इमेज बहुत असरदार है. उनकी तस्वीर बैंकनोट, सरकारी इमारतों, सड़कों और यूनिवर्सिटी पर दिखती है.

भारत के इस राज्य से रिश्ता

कहा जाता है कि खोमैनी के परिवार का भारत से भी पुराना रिश्ता है. उनके दादा, सैयद अहमद मौसवी, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंटूर गांव में पैदा हुए थे, जो शिया मुस्लिम स्कॉलरशिप का एक बड़ा सेंटर था. मौसवी ने अपने नाम के साथ "हिंदी" शब्द जोड़ा, जो भारत के प्रति उनके लगाव को दिखाता है. माना जाता है कि उनका परिवार असल में ईरान से भारत आया था और बाद में धार्मिक कामों के लिए वेस्ट एशिया लौट आया था. उस समय, ईरानी शिया स्कॉलर लखनऊ, बाराबंकी और हैदराबाद जैसे इलाकों में असर बढ़ा रहे थे और उन्हें लोकल नवाबों से मदद मिल रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

इराक के रास्ते लौटे ईरान

हिस्टोरियंस के मुताबिक, उस समय ईरान में पॉलिटिकल अस्थिरता थी, जिससे कई धार्मिक परिवार भारत जैसे ज़्यादा सुरक्षित इलाकों में चले गए. मौसवी बाद में इराक के रास्ते ईरान लौट आए, जहां उनका परिवार आगे बढ़ता रहा और इसी खानदान में रूहोल्लाह खोमैनी का जन्म हुआ. अपने सियासी विरोध को कमज़ोर करने के लिए शाह रज़ा पहलवी की सरकार ने खोमैनी को विदेशी दिखाने और उन्हें भारतीय मूल से जोड़कर उनकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठाने की कोशिश की.

लंबे समय से सुप्रीम लीडर का राज

खोमैनी को जेल में डाल दिया गया और बाद में देश निकाला दे दिया गया. हालांकि, अपने देश निकाले के दौरान, उन्होंने साफ़ किया कि उनके पूर्वज धार्मिक प्रचार के लिए भारत आए थे, जबकि उनकी जड़ें ईरान में थीं. इस साफ़ करने से उनके लिए लोगों का सपोर्ट और मज़बूत हुआ. जब 1979 में इस्लामिक क्रांति सफल हुई, तो खोमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने, जिससे देश का पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से बदल गया. उनकी मौत के बाद उनके करीबी सहयोगी और शिष्य, अयातुल्ला अली खामेनेई ने सत्ता संभाली और लंबे समय तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे.