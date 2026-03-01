Advertisement
"जिंदा हैं सुप्रीम लीडर", नेतन्याहू का सबसे बड़ा दावा फेल? ईरान ने इजरायल की खोली पोल

Iran Supreme Leader News: ईरान ने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि वह जिंदा और सुरक्षित हैं. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 01, 2026, 03:35 AM IST

Iran Israel Conflict: तेहरान पर इजरायली हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक चौंकाने वाला दावा किया कि ईरान के सुप्रीम अयातुल्ला अली खामेनेई अब ज़िंदा नहीं हैं, जिसका मतलब है कि वे इज़रायली हमले में शहीद हो गए हैं. वहीं, कई मीडिया रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर ईरान-इजरायल जंग में शहीद हो गए हैं. साथ ही उनकी बेटी और दमाद भी शहीद हो गए हैं. लेकिन, ईरान ने इस दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह झूठा है और खामेनेई ज़िंदा और सुरक्षित हैं. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने दावा किया है कि अयातुल्ला अली खामेनेई सुरक्षित है और जिंदा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेतन्याहू को खामेनेई के शरीर की एक कथित तस्वीर दिखाई गई, जिसके बारे में दावा किया गया था कि वह तेहरान में उनके कंपाउंड में मिली थी. हालांकि, इस जानकारी की अलग से पुष्टि नहीं हुई है. अपने बयान में नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने खामेनेई के कंपाउंड को निशाना बनाया और ऑपरेशन के दौरान ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर और सीनियर न्यूक्लियर अधिकारी भी मारे गए. इज़राइल के प्रधानमंत्री ने ईरान के लोगों को भी संबोधित किया, उनसे शासन के खिलाफ विद्रोह करने की अपील की.

नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को भड़काया
​​हिब्रू और अंग्रेजी दोनों में जारी एक वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा कि यह "पीढ़ी में एक बार मिलने वाला मौका" है और लोगों को मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए. उन्होंने कहा कि "मदद आ गई है" और अब ईरानी लोगों के लिए एकजुट होकर बदलाव लाने का समय है. दूसरी ओर ईरान ने नेतन्याहू के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि उसकी लीडरशिप सुरक्षित है और वह किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है. इस पूरी घटना ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा दिया है, और दुनिया अब हालात पर नज़र रख रही है.

मिसाइलों से किया गया है हमला
ईरान की जवाबी मिलिट्री कार्रवाई में इराक, सीरिया, कतर, कुवैत, बहरीन, UAE और सऊदी अरब को भारी नुकसान हुआ है. ईरान ने इन सभी देशों में US के मिलिट्री बेस तबाह कर दिए हैं. उसने एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए हैं. ईरान ने कतर में अल-उदीद एयर बेस, कुवैत में अल-सलेम एयर बेस, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में अल-धफरा एयर बेस और बहरीन में US नेवी के 5th फ्लीट बेस पर मिसाइल या ड्रोन दागे. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब और हाइफा जैसे इजरायली शहरों में स्ट्रेटेजिक जगहों को निशाना बनाया गया.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Ali KhameneiNetanyahuiran israel conflictMiddle East tensionsbreaking newsIran supreme Leader

