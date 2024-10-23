ईरान के सुप्रीम लीडर इजरायली हमले में हो गए शहीद? रिपोर्ट में बड़ा दावा

Advertisement
Supreme Leader Death News: इजरायली हमलों में अब तक 80 से ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं. सैकड़ों लड़कियां घायल हुई हैं. इजरायल ने यह भी दावा किया है कि हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो गए हैं. लेकिन अभी तक ईरान के तरफ से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 01, 2026, 02:16 AM IST

Iran Supreme Leader Death: इजरायल और अमेरिका ईरान पर मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं. इस हमले के जवाब में ईरान ने UAE, बहरीन, कतर और कुवैत समेत कई मुस्लिम देशों के साथ मिलकर इजरायल और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बड़ा एयरस्ट्राइक किया है. इस हमले में भारी तबाही हुई है. इस बीच कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायली और अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए हैं. इसके साथ ही उनके दामाद और बेटी भी शहीद हो गए हैं.

अमेरिका की FOX NEWS ने दावा किया है कि US और इज़रायल के जॉइंट हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए हैं. साथ ही कई रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर इजरायली हमले में मारे गए हैं. इससे पहले भी इज़रायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारा किया था कि सुप्रीम लीडर ज़िंदा नहीं हैं. हालांकि, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने दावा किया है कि अयातुल्ला अली खामेनेई सुरक्षित है और जिंदा है. 

अब तक ईरान में कितने लोगों की हो चुकी है मौत
इजरायली हमलों में अब तक 80 से ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं. सैकड़ों लड़कियां घायल हुई हैं. इजरायल ने यह भी दावा किया है कि हमलों में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर आमिर नसीरज़ादेह और दो या तीन IRGC कमांडर मारे गए हैं. इस बीच, ईरानी मीडिया ने रेड क्रिसेंट का हवाला देते हुए बताया कि US-इजरायली हमलों से 24 प्रांत प्रभावित हुए, जिसमें 201 लोग मारे गए और 747 घायल हुए.

क्यों किया गया है हमला
दरअसल, 28 फरवरी, 2026 को ईरान पर अमेरिका- इज़रायल के मिले-जुले हमले से मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो गया है. इजरायल ने इस हमले का नाम "लायन्स रोअर" रखा है, जबकि US ने इस ऑपरेशन का नाम "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी" रखा है. ईरान पर इज़राइली हमले का मकसद ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप को टारगेट करना था.

ट्रंप ने क्या कहा?
डोनाल्ड ट्रंप ने इसे "बड़ा कॉम्बैट ऑपरेशन" कहा और ईरानी लोगों से अपनी सरकार बदलने की अपील की. ​​ईरान ने, एक अचानक और पहले कभी नहीं हुई ताकत का प्रदर्शन करते हुए, मिडिल ईस्ट के सात देशों में US मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमले करके दुनिया को चौंका दिया. भारत में सुबह के करीब 11 बजे थे, लेकिन ईरान में सुबह के 9 बज रहे थे. अचानक, इज़राइल और US ने ईरान की राजधानी तेहरान पर मिसाइल और बम गिराना शुरू कर दिया.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

Iran Supreme Leader Death, Supreme Leader Death News, Ayatollah Ali Khamenei Death, Supreme Leader Death, iran news

