ईरान ने ट्रंप को दिखाया आईना; सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई का US से सीधी बातचीत के प्रस्ताव पर इंकार
Zee Salaam

Iran News: ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करने की मांग को खारिज कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:48 AM IST

Iran News: ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई एक बार फिर अमेरिका को ललकारते हुए उसके सामने न झुकने और प्रतिरोध करते रहने की कसम खाई है. उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान उसके प्रति आज्ञाकारी रहे. इसके साथ ही सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अमेरिका के ईरान के साथ सीधी बातचीत की मांग को भी खारिज कर दिया है. 

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने बीते रविवार को राजधानी तेहरान में एक बयान देते हुए कहा कि वर्ष 1997 से ईरान और अमेरिका की दुश्मनी बनी  हुई है. उन्होंने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत की मांग को खारिज कर दिया. 

सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने ईरान-इजरायल के बीच पिछले जून के महीने में 12 दिनों तक चली जंग का जिक्र करते हुए कहा कि 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले हुए उसके एक दिन बाद अमेरिका के कुछ एजेंटों ने एक यूरोपीय राजधानी में मीटिंग की, जिसमें ईरान में इस्लामी गणराज्य को हटान के बाद ईरान की व्यवस्था किस तरह की होगी इस पर चर्चा हुई. 

सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने ईरान के लिए आगामी खतरे की चेतावनी दी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के लिए समर्थन का आग्रह किया. उन्होनें चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के विरोधी घरेलू स्तर पर विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं.

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने जून के महीने में हुए ईरान-इजरायल जंग का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान को अस्थिर करने के लिए इजरायल के जरिए हमला किया गया था. उन्होंने इस हमले को एक साजिश करार दिया. 

गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच की दुश्मनी वर्ष 1979 से चली आ रही है. अमेरिका, ईरान पर प्रतिबंध लगा कर उसे झुकाने की कोशिश करता है, लेकिन ईरान, अमेरिका के किसी भी प्रतिबंध से डरता नहीं है और हमेशा से अमेरिका की दादागिरी को चुनौती देता आया है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

ईरान ने ट्रंप को दिखाया आईना; सुप्रीम लीडर खामनेई ने US के साथ बातचीत से किया इंकार
