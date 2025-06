ट्रंप के सरेंडर वाले बयान पर सुप्रीम लीडर ने किया पलटवार, कहा- ‘ईरानी नहीं करते....'

Ayatollah Khamenei Speech: इजरायल-ईरान जंग के बीच सु्प्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के बारे में कई तरह के दावे किए जा रहे थे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर डर की वजह से बंकर में छिप गए हैं और ट्रंप सुप्रीम लीडर से बिना शर्त सरेंडर करने का ऐलान किया था लेकिन अब सुप्रीम लीडर ने ट्रंप के दावे और ऐलान का करारा जवाब दिया है.

सु्प्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने ईरान के सरकारी टेलीविजन पर लाइव आकर पूरे देश को संबोधित किया और ट्रंप को साफ शब्दों में जवाब दिया. अपने भाषण में उन्होंने कहा कि ईरान किसी से डरता नहीं है, और यह भी बताया कि देश पूरी तरह तैयार है. खामेनेई के बयान में कहा गया, "अमेरिका द्वारा किसी भी सैन्य हस्तक्षेप से निश्चित रूप से अपूरणीय क्षति होगी." सुप्रीम लीडर ने कहा, "ईरान, उसके लोगों और उसके इतिहास को जानने वाले बुद्धिमान लोग इस देश से कभी भी धमकी भरी भाषा में बात नहीं करते, क्योंकि ईरानी लोग सरेंडर करने वाले लोग नहीं हैं."

It isn’t wise to tell the Iranian nation to surrender.

What should the Iranian nation surrender to? We will never surrender in response to the attacks of anyone. This is the logic of the Iranian nation. This is the spirit of the Iranian nation.

