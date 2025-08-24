'कभी नहीं झुकेगा ईरान...', सुप्रीम लीडर के तेवर सख्त; क्या खाड़ी में फिर से भड़क उठेगी जंग?

Ayatollah Khamenei Warning: ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखना चाहता है और अमेरिका और इजरायल समेत बाकी यूरोपीय देश तेहरान से परमाणु कार्यक्रम बंद करने की अपील कर रहे हैं. इन देशों का तर्क है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम होता है, तो यह दुनिया के लिए विनाशकारी होगा. दूसरी ओर, ईरान का दलील है कि वह अपने देश की रक्षा और विकास के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखना चाहता है.

इस उलझन के बीच ईरान पर प्रतिबंधों और हमले की धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा है और अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा हुआ है. इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने बड़ा बयान दिया है. सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अमेरिका के साथ मौजूदा स्थिति का 'कोई समाधान' नहीं है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ईरान कभी भी अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा.

ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई का हालिया बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी देशों के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है. इस बयान के पहले ही जून में इज़रायल और अमेरिका ने ईरान की कुछ न्यूक्लियर साइटों पर बमबारी की थी. इसके बाद ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही परमाणु वार्ता को तत्काल निलंबित कर दिया.

ईरान को इन देशों ने दी थी चेतावनी

ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अगले हफ्ते ईरान और यूरोपीय नेताओं की बैठक होने वाली है. अमेरिका इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा. फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान बातचीत पर लौटने को राज़ी नहीं हुआ, तो वे संयुक्त राष्ट्र के ज़रिए उस पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि यह बैठक बेहद अहम है और इसके नतीजे न सिर्फ़ ईरान और यूरोप के रिश्तों पर बल्कि पूरे मध्य पूर्व और दुनिया की सुरक्षा पर भी असर डाल सकते हैं.