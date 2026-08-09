/जिंदा और सेहतमंद हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई! VIDEO आया सामने, टेंशन में हैं नेतन्याहू

द जेरूसलम पोस्ट में किया गया है ये दावा

द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट में एक जराए के हवाले से दावा किया गया है कि मोजतबा खामेनेई की हालत गंभीर है. जराए ने यहां तक कहा कि अगर जल्द ही उनके निधन की खबर आती है, तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए. हालांकि, यह दावा एक अज्ञात जराए पर आधारित था और इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है. इस बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने मोजतबा खामेनेई का एक वीडियो जारी किया, जिसमें वे स्वस्थ नजर आ रहे हैं. यह साफ नहीं है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था. हाल ही में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सरकारी टीवी को दिए एक साक्षात्कार में माना कि इस समय मोजतबा खामेनेई से सीधा संपर्क करना "बहुत मुश्किल" है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मौजूदगी ही देश की सबसे बड़ी ताकत है. विदेशी मीडिया और सऊदी अरब के समाचार आउटलेट 'अल-हदाथ' ने तो यहां तक ​​दावा किया था कि खामेनेई ईरान में मौजूद ही नहीं हैं.