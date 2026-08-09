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जिंदा और सेहतमंद हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई! VIDEO आया सामने, टेंशन में हैं नेतन्याहू

Mojtaba Khamenei Health Update: ईरान के सुप्रीम कोर्ट मोजतबा खामेनेई की सेहत को लेकर चल रही अटकलों के बीच सरकारी मीडिया ने उनका एक वीडियो जारी किया है. वीडियो में सुप्रीम लीडर स्वस्थ और सामान्य दिख रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 09, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:49 AM IST
जिंदा और सेहतमंद हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई! VIDEO आया सामने, टेंशन में हैं नेतन्याहू

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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