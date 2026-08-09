/जिंदा और सेहतमंद हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई! VIDEO आया सामने, टेंशन में हैं नेतन्याहू

राज्य चुनें
Mojtaba Khamenei Health Update: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की सेहत और उनके ठिकाने को लेकर अटकलें जारी हैं. इस बीच सरकारी समाचार एजेंसी 'मेहर न्यूज़' ने उनका एक वीडियो जारी किया है. वीडियो में मोजतबा खामेनेई स्वस्थ और सामान्य स्थिति में दिख रहे हैं. हाल ही में इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया था कि उनकी हालत गंभीर है. ईरानी सरकारी मीडिया का यह वीडियो उन्हीं खबरों के बाद आया है. माना जा रहा है कि यह वीडियो उनकी सेहत को लेकर फैल रही अटकलों और अफवाहों को दूर करने के लिए जारी किया गया है. वीडियो सामने आने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू टेंशन हो गए हैं.
सामने आए वीडियो में मोजतबा खामेनेई एक गद्दे पर बैठे हुए और अपने सामने बैठे कुछ लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. फुटेज में वे पूरी तरह स्वस्थ लग रहे हैं. शुक्रवार को इजरायली मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया था कि मोजतबा खामेनेई की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ईरानी प्रशासन के करीबी सूत्रों का हवाला देते हुए इजरायल के 'चैनल 14' और 'द जेरूसलम पोस्ट' ने दावा किया कि उनकी सेहत को लेकर शीर्ष नेतृत्व में काफी चिंता थी.
Iran releases new video of Supreme Leader Mojtaba Khamenei amid reports of critical health pic.twitter.com/T5TGoX8EJn
— Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) August 9, 2026
द जेरूसलम पोस्ट में किया गया है ये दावा
द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट में एक जराए के हवाले से दावा किया गया है कि मोजतबा खामेनेई की हालत गंभीर है. जराए ने यहां तक कहा कि अगर जल्द ही उनके निधन की खबर आती है, तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए. हालांकि, यह दावा एक अज्ञात जराए पर आधारित था और इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है. इस बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने मोजतबा खामेनेई का एक वीडियो जारी किया, जिसमें वे स्वस्थ नजर आ रहे हैं. यह साफ नहीं है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था. हाल ही में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सरकारी टीवी को दिए एक साक्षात्कार में माना कि इस समय मोजतबा खामेनेई से सीधा संपर्क करना "बहुत मुश्किल" है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मौजूदगी ही देश की सबसे बड़ी ताकत है. विदेशी मीडिया और सऊदी अरब के समाचार आउटलेट 'अल-हदाथ' ने तो यहां तक दावा किया था कि खामेनेई ईरान में मौजूद ही नहीं हैं.
गौरतलब है कि 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के कई लोग शहीद हो गए थे. वहीं, इस हमले में ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसके बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़क गया. युद्ध से लेकर अभी तक सुप्रीम लीडर कही भी नजर नहीं आए हैं. इस बीच उनकी सेहत को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं.