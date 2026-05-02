Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3201305
Zee SalaamMuslim Worldईरान में ‘आर्थिक जंग’ का ऐलान, सुप्रीम लीडर ने दिया सबसे बड़ा संदेश

ईरान में ‘आर्थिक जंग’ का ऐलान, सुप्रीम लीडर ने दिया सबसे बड़ा संदेश

Iran Economy Crisis: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा ख़ामेनेई ने जनता से आर्थिक मुकाबले के लिए स्थानीय उत्पाद अपनाने और कामगारों का समर्थन करने की अपील की है. उन्होंने कारोबारियों से कर्मचारियों को नौकरी से न निकालने की भी सलाह दी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 02, 2026, 10:17 AM IST

Trending Photos

ईरान में ‘आर्थिक जंग’ का ऐलान, सुप्रीम लीडर ने दिया सबसे बड़ा संदेश

Iran Economy Crisis: मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा ख़ामेनेई ने लिखित बयान जारी किया है, जिसमें देश की जनता से “आर्थिक मुकाबला” करने की अपील की गई है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान अंतरराष्ट्रीय दबाव, प्रतिबंधों और हालिया सैन्य तनाव के बीच आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है.

मोजतबा खामेनेई ने कहा कि ईरान ने हाल के सैन्य टकराव में अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी है, लेकिन अब असली परीक्षा आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर है. उन्होंने जोर देकर कहा कि देश को सिर्फ सैन्य शक्ति पर नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान देना होगा. उनके अनुसार, दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए देश के अंदरूनी ढांचे को मजबूत करना बेहद जरूरी है.

सुप्रीम लीडर ने जनता से की ये अपील
खामेनेई ने आम जनता से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करें. उन्होंने कहा कि “घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना ही आर्थिक स्थिरता की कुंजी है.” इसके साथ ही उन्होंने कामगारों और मजदूरों के समर्थन की बात कही और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका अहम है.

Add Zee News as a Preferred Source

कारोबारियों से की ये अपील
उन्होंने कारोबारियों और उद्योगपतियों को भी खास संदेश दिया. खामेनेई ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में व्यापारियों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वे अपने कर्मचारियों को नौकरी से न निकालें. उनका मानना है कि रोजगार बनाए रखना देश की आर्थिक स्थिति को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. खास बात यह है कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं. उन्होंने अब तक कोई सीधा संबोधन नहीं दिया है और उनके संदेश ज्यादातर लिखित रूप में ही जारी होते हैं. ये बयान ईरान के सरकारी मीडिया के जरिए प्रसारित किए जाते हैं, जिससे देशभर में उनके विचार पहुंचाए जाते हैं.

इजरायल ने ईरान पर कब किया था हमला
गौरतलब है कि इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. इसके साथ ही ईरान के कई टॉप कमांडर भी शहीद हो गए. इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध फैल गया. इस युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो गई है. जबकि लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Iran Economy CrisisIran Supreme Leader StatementMojtaba Khamenei speech

Trending news

Iran Economy Crisis
ईरान में ‘आर्थिक जंग’ का ऐलान, सुप्रीम लीडर ने दिया सबसे बड़ा संदेश
Bareilly News
बरेली ट्रेन कांड से उबाल, मौलाना की मौत पर सड़कों पर उतरे ओवैसी के MLA और हजारों लोग
Germany News
मस्जिद के गेट पर फेंका सूअर का सिर और..., जर्मनी में तुर्की समुदाय में भारी आक्रोश
Israel UAE Defense Deal
ईरान युद्ध के बीच इजरायल ने UAE में उतारे सैनिक और घातक लेजर हथियार, बड़ा खुलासा
us iran conflict
समझौता करो, नहीं तो तबाही झेलो! जानें ईरान की किस बात पर चिढ़ गए ट्रंप
Indian Haj pilgrims
Watch: 4 लाख खर्च, फिर भी बदहाल ज़िंदगी! मक्का में भारतीय हज यात्रियों का बुरा हाल
Mosque
संभल में एक और मस्जिद पर मंडरा रहा बुल्डोज़र का खतरा; कमिटी को मिला अल्टीमेटम!
muslim news
हाफिज-ए-कुरान और अनाथ बच्चों के लिए शाहीन अकादमी खोलेगा शिक्षा की नई राह
muslim news
जज साहब भी हो गए ठगी के शिकार; हज के नाम पर साइबर अपराधियों ने उड़ा दिए 24 लाख!
Israel attack Global Sumud Flotilla
ग्लोबल समुद फ्लोटिला पर इजरायल का हमला; 20 नावों पर कब्जा,175 एक्टिविस्टों किया अगवा