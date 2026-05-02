ईरान में ‘आर्थिक जंग’ का ऐलान, सुप्रीम लीडर ने दिया सबसे बड़ा संदेश

Iran Economy Crisis: मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा ख़ामेनेई ने लिखित बयान जारी किया है, जिसमें देश की जनता से “आर्थिक मुकाबला” करने की अपील की गई है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान अंतरराष्ट्रीय दबाव, प्रतिबंधों और हालिया सैन्य तनाव के बीच आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है.

मोजतबा खामेनेई ने कहा कि ईरान ने हाल के सैन्य टकराव में अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी है, लेकिन अब असली परीक्षा आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर है. उन्होंने जोर देकर कहा कि देश को सिर्फ सैन्य शक्ति पर नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान देना होगा. उनके अनुसार, दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए देश के अंदरूनी ढांचे को मजबूत करना बेहद जरूरी है.

सुप्रीम लीडर ने जनता से की ये अपील

खामेनेई ने आम जनता से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करें. उन्होंने कहा कि “घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना ही आर्थिक स्थिरता की कुंजी है.” इसके साथ ही उन्होंने कामगारों और मजदूरों के समर्थन की बात कही और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका अहम है.

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कारोबारियों से की ये अपील

उन्होंने कारोबारियों और उद्योगपतियों को भी खास संदेश दिया. खामेनेई ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में व्यापारियों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वे अपने कर्मचारियों को नौकरी से न निकालें. उनका मानना है कि रोजगार बनाए रखना देश की आर्थिक स्थिति को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. खास बात यह है कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं. उन्होंने अब तक कोई सीधा संबोधन नहीं दिया है और उनके संदेश ज्यादातर लिखित रूप में ही जारी होते हैं. ये बयान ईरान के सरकारी मीडिया के जरिए प्रसारित किए जाते हैं, जिससे देशभर में उनके विचार पहुंचाए जाते हैं.

इजरायल ने ईरान पर कब किया था हमला

गौरतलब है कि इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. इसके साथ ही ईरान के कई टॉप कमांडर भी शहीद हो गए. इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध फैल गया. इस युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो गई है. जबकि लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं.