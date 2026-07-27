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हिजबुल्लाह के समर्थन में खुलकर बोले ईरान के सुप्रीम लीडर; जिहाद और संघर्ष को बताया आखिरी रास्ता

Iran Hezbollah Relations: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई ने हिजबुल्लाह के इज़रायल विरोधी रुख की सराहना करते हुए उसे दबे-कुचले लोगों के लिए प्रेरणा बताया. उन्होंने कहा कि लेबनान की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता ईरान की प्राथमिकता है. खामेनेई ने हिजबुल्लाह के संघर्ष और समर्थकों के धैर्य की भी तारीफ़ की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 27, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:26 AM IST
हिजबुल्लाह के समर्थन में खुलकर बोले ईरान के सुप्रीम लीडर; जिहाद और संघर्ष को बताया आखिरी रास्ता

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