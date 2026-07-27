/हिजबुल्लाह के समर्थन में खुलकर बोले ईरान के सुप्रीम लीडर; जिहाद और संघर्ष को बताया आखिरी रास्ता

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Iran Hezbollah Relations: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई ने इतवार (26 जुलाई) को इज़रायल के खिलाफ हिजबुल्लाह के मज़बूत रुख की तारीफ़ की. उन्होंने लेबनान के इस तंजीम के दृढ़ संकल्प को दुनिया भर के दबे-कुचले समुदायों के लिए आज़ादी की एक मिसाल बताया.
उनके दफ्तर से जारी एक ऑफिसियल बयान में खामेनेई ने हिजबुल्लाह लड़ाकों के वफ़ादारी पत्र का जवाब दिया. मुजतबा खामेने ने इज़रायल और उसके सहयोगियों की "बर्बर आक्रामकता" के खिलाफ "चट्टान" की तरह डटे रहने के लिए तंजीम की तारीफ़ की.
अयातुल्ला खामेनेई ने कहा, "आज, जब दुनिया के मुल्क अमेरिकी सरकार और इजरायल के जुल्म और दमन से तंग आ चुके हैं, तो विरोध के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है." उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह का लगातार चल रहा अभियान "दुनिया के आज़ाद मुल्कों के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है, जो 'ग्लोबल एरोगेंस' और उसके प्यादों के दमन और जुल्म से आज़ादी की कोशिश कर रहे हैं." मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई ने हिजबुल्लाह के कमांडरों और लड़ाकों के धैर्य की भी तारीफ़ की. उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता इस्लामी सिद्धांतों, मजहबी वादों और इमाम खुमैनी, मरहूम साबिक सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की विरासत पर आधारित है.
"जिहाद और विरोध के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं"- मुजतबा खामेनेई
उन्होंने बयान में ज़ोर देते हुए कहा, "इस्लामी क्रांति के महान शहीद नेता इमाम सैयद अली खामेनेई के जरिए तय की गई नीति के मुताबिक ईरान का इस्लामी गणराज्य इन दबे-कुचले लेकिन ताकतवर लड़ाकों की रक्षा को अपनी रणनीतिक ज़िम्मेदारी मानता है." मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इज़रायली शासन के प्रति दुनिया भर में बढ़ते असंतोष का ज़िक्र करते हुए, सुप्रीम लीडर ने कहा कि "जिहाद और विरोध के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं" बचा है और उन्हें आखिरी जीत का पूरा भरोसा है.
अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग खत्म करने के किसी भी समझौते में लेबान की सुरक्षा को यकीनी बनाएगा ईरान!
अयातुल्ला खामेनेई ने लेबनान की जनता, खासकर दक्षिणी इलाकों के लोगों के हौसले की भी तारीफ़ की और कहा कि विरोध आंदोलन को बनाए रखने में उनकी कुर्बानियां बहुत अहम हैं। ईरान के मुख्य कूटनीतिक रुख को दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह लड़ाकों की रक्षा करना तेहरान के लिए एक बुनियादी रणनीतिक ज़रूरत है. अयातुल्ला खामेनेई ने साफ़ कहा कि "आक्रामक अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग खत्म करने के किसी भी समझौते के लिए ईरान ने लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने और इरायल की आक्रामकता को पूरी तरह और बिना किसी शर्त के खत्म करने को मुख्य शर्त माना है."