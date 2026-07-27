/हिजबुल्लाह के समर्थन में खुलकर बोले ईरान के सुप्रीम लीडर; जिहाद और संघर्ष को बताया आखिरी रास्ता

अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग खत्म करने के किसी भी समझौते में लेबान की सुरक्षा को यकीनी बनाएगा ईरान!

अयातुल्ला खामेनेई ने लेबनान की जनता, खासकर दक्षिणी इलाकों के लोगों के हौसले की भी तारीफ़ की और कहा कि विरोध आंदोलन को बनाए रखने में उनकी कुर्बानियां बहुत अहम हैं। ईरान के मुख्य कूटनीतिक रुख को दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह लड़ाकों की रक्षा करना तेहरान के लिए एक बुनियादी रणनीतिक ज़रूरत है. अयातुल्ला खामेनेई ने साफ़ कहा कि "आक्रामक अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग खत्म करने के किसी भी समझौते के लिए ईरान ने लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने और इरायल की आक्रामकता को पूरी तरह और बिना किसी शर्त के खत्म करने को मुख्य शर्त माना है."