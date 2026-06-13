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Iran-US Tensions: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अमेरिकी सैन्य शक्ति और उसके वैश्विक सुरक्षा दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन अमेरिकी सैन्य अड्डों के पास अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता नहीं है, वे दूसरे देशों की सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है.
मोजतबा खामेनेई ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका सालों से दुनिया के कई देशों को सुरक्षा का भरोसा देता रहा है और अपने सैन्य गठबंधनों के जरिए खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है. लेकिन अगर उसके अपने सैन्य ठिकाने ही हमलों और सुरक्षा चुनौतियों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं, तो उसके सहयोगी देशों को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो देश अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाने चाहिए.
ईरानी नेतृत्व का मानना है कि पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है. पिछले कुछ सालों में अमेरिका को इस क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. इराक, सीरिया और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. इसके अलावा क्षेत्रीय संघर्षों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने भी अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दी है. ईरान लंबे समय से यह दावा करता रहा है कि पश्चिम एशिया के देशों को अपनी सुरक्षा और स्थिरता के लिए बाहरी शक्तियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. ईरान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि क्षेत्रीय देशों को अपने संसाधनों और क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए ताकि वे बाहरी शक्तियों पर कम निर्भर रहें.
ईरान ने क्यों दिया ऐसा बयान
गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों, क्षेत्रीय संघर्षों और सैन्य गतिविधियों को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार टकराव की स्थिति पैदा हुई है. अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान लगातार अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश करता रहा है. वहीं अमेरिका ईरान की गतिविधियों को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौती मानता है.