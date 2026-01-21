'ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे', तेहरान की धमकी से बौखला गए ट्रंप

Trump Iran Threat: ईरान में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के शांत होने के बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए धमकी दी है कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की, तो अमेरिका "ईरान को धरती के नक्शे से मिटा देगा."

ट्रंप ने यह बयान अमेरिकी चैनल के प्रोग्राम "केटी पैवलिच टुनाइट" में दिया. इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, "मैंने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर मुझे कुछ भी होता है, तो वे ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे." ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच संबंध पहले से ही बहुत तनावपूर्ण हैं और सैन्य टकराव की संभावना लगातार बनी हुई है.

ईरान ने पहले दी थी धमकी

दरअसल, ट्रंप के बयान से पहले ईरानी सेना के प्रवक्ता जनरल अबुलफजल शेकरची ने भी अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था, "ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ किसी ने भी गलत इरादे से हाथ उठाया, तो हम न सिर्फ वह हाथ काट देंगे, बल्कि उनकी पूरी दुनिया में आग लगा देंगे." यह चेतावनी ट्रंप के उस बयान के जवाब में आई थी जिसमें उन्होंने खामेनेई के लगभग 40 साल के शासन को खत्म करने की बात कही थी.

ट्रंप की चेतावनी

ट्रंप पहले भी ईरान को कई कड़ी चेतावनी दे चुके हैं. उन्होंने अपने सुरक्षा सलाहकारों को निर्देश दिया था कि अगर ईरान उनके खिलाफ किसी भी तरह की हत्या की कोशिश करता है, तो जवाब पूरी तरह से विनाशकारी होना चाहिए. ट्रंप प्रशासन पहले ही ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है और सैन्य विकल्पों को भी साफ तौर पर खारिज नहीं किया गया है.

ईरान में विरोध प्रदर्शन

गौरतलब है कि हाल ही में ईरान में खराब आर्थिक हालात और सरकारी नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को मारा या फांसी दी, तो वह सीधे ईरान पर हमला करेगा. इस धमकी के जवाब में ईरान ने कहा कि अगर उसके देश पर हमला हुआ, तो वह इजरायल और मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस को तबाह कर देगा.