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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की नई शर्तें, जहाजों को टोल के बिना नहीं मिलेगी एंट्री

पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं. ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने बयान बदल रहे हैं जिससे तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इसकी वजह से दुनिया के सबसे अहम समुद्री रूट में शामिल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर संशय की स्थिति बनी है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 19, 2026, 09:46 AM IST

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (फाइल फोटो)
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (फाइल फोटो)

Iran News: पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं. ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने बयान बदल रहे हैं जिससे तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इसकी वजह से दुनिया के सबसे अहम समुद्री रूट में शामिल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर संशय की स्थिति बनी है. हालात ऐसे बन गए हैं कि अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर उपजे तनाव का असर आने वाले दिनों में भारत पर भी पड़ेगा, इससे महंगाई और पेट्रोल डीजल कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है. वहीं, अब ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वही जहाज पहले गुजर पाएंगे जो तय नियमों का पालन करेंगे. साथ ही सुरक्षा और सेवाओं के लिए शुल्क चुकाने को तैयार होंगे. एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने बताया कि सीमित संख्या में ही जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की इजाजत दी जाएगी. ऐसे में जो जहाज जल्दी नियमों को मानेंगे और शुल्क देंगे, उन्हें तरजीह मिलेगी. जो ऐसा नहीं करेंगे, उनके गुजरने में देरी की जाएगी.

यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब ईरान ने इस अहम जलमार्ग पर फिर से कड़े नियंत्रण लागू कर दिए हैं. ईरान का कहना है कि यह कदम भरोसे के बार-बार टूटने की वजह से उठाया गया है. उसके मुताबिक, पहले हुए समझौते के बावजूद हालात वैसे नहीं रहे जैसे तय किए गए थे. ईरान के मुताबिक, बातचीत के बाद उसने अच्छे इरादे से तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों को सीमित और नियंत्रित तरीके से गुजरने की इजाजत दी थी. लेकिन बाद में हालात बदल गए और समझौते का सही तरीके से पालन नहीं हुआ. इसी वजह से अब ईरान ने इस जलमार्ग को फिर से अपने नियंत्रण में लेकर सख्त आदेश दिए हैं.

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ईरान के सरकारी मीडिया संस्थान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक, देश के सैन्य मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि अब यह पूरा क्षेत्र फिर से सशस्त्र बलों के कड़ी निगरानी और कंट्रोल में रहेगा. यानी अब यहां से गुजरने वाले हर जहाज पर पैनी नजर रखी जाएगी और तय नियमों का पालन जरूरी होगा.

ईरानी सैन्य मुख्याल के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जब तक ईरानी जहाजों को पूरी आजादी से आने-जाने की इजाजत नहीं मिलती, तब तक यह सख्त नियम जारी रहेंगे. इस साफ जाहिर है कि मौजूदा हालात के जल्दी बदलने के आसार फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं. इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया के बड़ा हिस्सा के लिए तेल और व्यापारिक सामान गुजरता है. ऐसे में यहां किसी भी तरह की सख्ती का सीधा असर वैश्विक बाजार और सप्लाई पर पड़ सकता है. फिलहाल ईरान अपने फैसले पर कायम है और उसने साफ संकेत दे दिया है कि अब इस जलमार्ग पर उसकी शर्तें ही लागू होंगी.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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