ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी, परिवार को अंतिम विदाई के लिए सिर्फ 10 मिनट

Iran News: ईरान में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पिछले दो हफ़्तों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. ये विरोध प्रदर्शन हाल ही में हिंसक हो गए हैं. ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में 26 साल का इरफान सुल्तानी भी शामिल था. इरफान को आज फांसी दी जानी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए 8 जनवरी को गिरफ्तार किए गए इरफान सुल्तानी को "मोहारेबेह", यानी भगवान के खिलाफ दुश्मनी के आरोप में फांसी दी जानी है. गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक सोलतानी के परिवार को उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. जब ईरान के सुरक्षा तंत्र ने आखिरकार उनसे संपर्क किया, तो उन्हें औपचारिक आरोपों या कोर्ट की सुनवाई के बारे में सूचित नहीं किया गया. इसके बजाय उन्हें बताया गया कि सोलतानी को पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी है.

अधिकारियों ने नहीं दी जानकारी

अधिकारियों ने परिवार को उससे सिर्फ एक बार मिलने की इजाजत दी, जो सिर्फ 10 मिनट के लिए थी. ताकि वे आखिरी बार अलविदा कह सकें. परिवार के सदस्यों, जिन्हें डरा हुआ और सदमे में बताया गया है. परिवार को कथित तौर पर मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से बात न करने की चेतावनी दी गई है. ईरानी अधिकारियों ने कथित तौर पर धमकी दी है कि अगर उन्होंने मीडिया या कार्यकर्ताओं के साथ जानकारी साझा की तो परिवार के और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सुनवाई के लिए नहीं दिया गया वक्त

सुल्तानी की गिरफ्तारी के ठीक एक हफ्ते बाद उसे फांसी देने का आदेश जारी किया गया था. इस जल्दबाजी पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है. उनका तर्क है कि बिना पूरे और निष्पक्ष ट्रायल के ऐसा फैसला मानवाधिकारों का उल्लंघन है. वे चेतावनी देते हैं कि ईरान जिसे वे "फील्ड एग्जीक्यूशन" कहते हैं, यानी बिना किसी उचित प्रक्रिया के की गई हत्याओं का सहारा ले रहा है, ताकि प्रदर्शनकारियों को डराया जा सके और विपक्ष को दबाया जा सके. सुल्तानी के मामले को असहमति के प्रति शासन की बढ़ती कठोर प्रतिक्रिया के एक भयावह उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है.