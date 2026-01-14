Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3074177
Zee SalaamMuslim Worldईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी, परिवार को अंतिम विदाई के लिए सिर्फ 10 मिनट

ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी, परिवार को अंतिम विदाई के लिए सिर्फ 10 मिनट

Iran Execution: ईरान में एक 26 साल के आदमी को फांसी से पहले अपने परिवार से मिलने के लिए सिर्फ 10 मिनट दिए गए. इस फैसले से मानवाधिकार संगठनों और इंटरनेशनल कम्युनिटी में गंभीर चिंता और गुस्सा फैल गया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 14, 2026, 03:22 PM IST

Trending Photos

ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी, परिवार को अंतिम विदाई के लिए सिर्फ 10 मिनट

Iran News: ईरान में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पिछले दो हफ़्तों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. ये विरोध प्रदर्शन हाल ही में हिंसक हो गए हैं. ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में 26 साल का इरफान सुल्तानी भी शामिल था. इरफान को आज फांसी दी जानी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए 8 जनवरी को गिरफ्तार किए गए इरफान सुल्तानी को "मोहारेबेह", यानी भगवान के खिलाफ दुश्मनी के आरोप में फांसी दी जानी है. गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक सोलतानी के परिवार को उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. जब ईरान के सुरक्षा तंत्र ने आखिरकार उनसे संपर्क किया, तो उन्हें औपचारिक आरोपों या कोर्ट की सुनवाई के बारे में सूचित नहीं किया गया. इसके बजाय उन्हें बताया गया कि सोलतानी को पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. 

अधिकारियों ने नहीं दी जानकारी
अधिकारियों ने परिवार को उससे सिर्फ एक बार मिलने की इजाजत दी, जो सिर्फ 10 मिनट के लिए थी. ताकि वे आखिरी बार अलविदा कह सकें. परिवार के सदस्यों, जिन्हें डरा हुआ और सदमे में बताया गया है. परिवार को कथित तौर पर मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से बात न करने की चेतावनी दी गई है. ईरानी अधिकारियों ने कथित तौर पर धमकी दी है कि अगर उन्होंने मीडिया या कार्यकर्ताओं के साथ जानकारी साझा की तो परिवार के और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

सुनवाई के लिए नहीं दिया गया वक्त
सुल्तानी की गिरफ्तारी के ठीक एक हफ्ते बाद उसे फांसी देने का आदेश जारी किया गया था. इस जल्दबाजी पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है. उनका तर्क है कि बिना पूरे और निष्पक्ष ट्रायल के ऐसा फैसला मानवाधिकारों का उल्लंघन है. वे चेतावनी देते हैं कि ईरान जिसे वे "फील्ड एग्जीक्यूशन" कहते हैं, यानी बिना किसी उचित प्रक्रिया के की गई हत्याओं का सहारा ले रहा है, ताकि प्रदर्शनकारियों को डराया जा सके और विपक्ष को दबाया जा सके. सुल्तानी के मामले को असहमति के प्रति शासन की बढ़ती कठोर प्रतिक्रिया के एक भयावह उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

iran newsIran Execution

Trending news

iran news
ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी, परिवार को अंतिम विदाई के लिए सिर्फ 10 मिनट
haridwar news
लाइक और व्यूज के लिए सऊदी अरब के फर्जी शेख बनकर मेले में घूम रहे थे दो हिंदू लड़के
iran news
ईरान में 26 साल के इरफान सुल्तानी को चौराहे पर दी जाएगी फांसी, जानें पूरा मामला
Kalkaji Jama Masjid News
तुर्कमान गेट के बाद कालकाजी जामा मस्जिद पर हिंदू संगठन की टेढ़ी नजर, HC में सुनवाई
Amroha News
UP News: जज के पेशकार की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी कलीम का हाफ-एनकाउंटर
Zia ur Rahman Barq on Anuj Chaudhary FIR
'कानून से ऊपर कोई नहीं', संभल हिंसा पर सांसद जिया उर रहमान वर्क की दो-टूक
Jammu and Kashmir news
कर्मचारियों की बर्खास्तगी और मस्जिद प्रोफाइलिंग पर भड़कीं महबूबा-इल्तिजा
Waris Pathan on Muslim Women Leadership
हिजाब पहनने वाली महिला भी बन सकती है PM और मेयर; वारिस पठान का बड़ा बयान
iran news
ईरान के इस कदम से तिलमिलाए ट्रंप, तेहरान को डराने के लिए चला बड़ा दांव
UP News
'अल्लाह बचा ले', दादा मियां की मजार पर मंडराता बुलडोजर, संभल में बेचैनी!