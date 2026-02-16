ईरान-अमेरिका तनाव के बीच समझौते की उम्मीद, विदेश मंत्री अराघची ने की AIEA चीफ से मुलाकात

Iran News: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बरकरार है. इस बीच ईरान के टॉप डिप्लोमैट ने सोमवार को U.N. न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी के चीफ से मुलाकात की है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने U.N. न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी 'इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी' के डायरेक्टर-जनरल राफेल ग्रॉसी से मुलाकात की, और कहा कि वह ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी से भी मिलेंगे. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा "मैं एक सही और बराबर डील करने के लिए असली आइडिया के साथ जिनेवा में हूं." ईरान बैन में राहत के बदले समझौते के लिए तैयार है.

ओमान, अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करने की कोशिश कर रहा है. ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और अमेरिका की पहले राउंड की बातचीत फेल हो गई. इसके बाद ओमान ने आगामी मंगलवार (17 फरवरी) स्विट्जरलैंड की शहर जिनेवा में अमेरिका-ईरान के बीच होने वाली बातचीत होस्ट करेगा.

रविवार को, ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री माजिद तख्त-रवांची ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के लिए होने वाली बातचीत के संबंध में कहा कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को यह साबित करना होगा कि वह हमारे साथ डील करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि अगर ईरान को अमेरिका की तरफ से ईमानदारी दिखती है, तो मुझे यकीन है कि हम एक एग्रीमेंट की राह पर होंगे. उन्होंने आगे कहा कि ईरान परमाणु प्रोग्राम और उनसे जुड़े दूसरे मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है, बशर्ते अमेरिका ईरान पर लगाए गए सैंक्शन के बारे में भी बात करने को तैयार हों.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि अमेरिका ईरान को परमाणु प्रोग्राम समेत कई मुद्दों पर डील करने के लिए दबाव बना रहा है और हमले की धमकी दे रहा है. वहीं, ईरान ने भी कई बार यह साफ कर दिया है कि वह अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब जोरदार तरीके से देगा.