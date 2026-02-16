Advertisement
ईरान-अमेरिका तनाव के बीच समझौते की उम्मीद, विदेश मंत्री अराघची ने की AIEA चीफ से मुलाकात

Iran News: ईरान के टॉप डिप्लोमैट ने U.N. न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी से मुलाकात की है. साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में आगामी मंगलवार को बातचीत होनी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 16, 2026, 04:42 PM IST

Iran News: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बरकरार है. इस बीच ईरान के टॉप डिप्लोमैट ने सोमवार को U.N. न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी के चीफ से मुलाकात की है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने U.N. न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी 'इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी' के डायरेक्टर-जनरल राफेल ग्रॉसी से मुलाकात की, और कहा कि वह ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी से भी मिलेंगे. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा "मैं एक सही और बराबर डील करने के लिए असली आइडिया के साथ जिनेवा में हूं." ईरान बैन में राहत के बदले समझौते के लिए तैयार है. 

ओमान, अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करने की कोशिश कर रहा है. ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और अमेरिका की पहले राउंड की बातचीत फेल हो गई. इसके बाद ओमान ने आगामी मंगलवार (17 फरवरी) स्विट्जरलैंड की शहर जिनेवा में अमेरिका-ईरान के बीच होने वाली बातचीत होस्ट करेगा.

रविवार को, ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री माजिद तख्त-रवांची ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के लिए होने वाली बातचीत के संबंध में कहा कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को यह साबित करना होगा कि वह हमारे साथ डील करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि अगर ईरान को अमेरिका की तरफ से ईमानदारी दिखती है, तो मुझे यकीन है कि हम एक एग्रीमेंट की राह पर होंगे. उन्होंने आगे कहा कि ईरान परमाणु प्रोग्राम और उनसे जुड़े दूसरे मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है, बशर्ते अमेरिका ईरान पर लगाए गए सैंक्शन के बारे में भी बात करने को तैयार हों.

गौरतलब है कि अमेरिका ईरान को परमाणु प्रोग्राम समेत कई मुद्दों पर डील करने के लिए दबाव बना रहा है और हमले की धमकी दे रहा है. वहीं, ईरान ने भी कई बार यह साफ कर दिया है कि वह अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब जोरदार तरीके से देगा. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

Iran Diplomat Meet IAEA Chief Rafael Grossi

