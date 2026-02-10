क्या अमेरिका-ईरान जंग टलेगी या बढ़ेगा टकराव? आज अली लारीजानी पहुंच रहे हैं ओमान

Advertisement
Ali Larijani Oman Visit: ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर अली लारीजानी आज ओमान पहुंचे, जहां US और ईरान के बीच न्यूक्लियर विवाद पर अहम बातचीत होनी है. बातचीत का रास्ता तय हो सकता है, चाहे वह युद्ध की ओर ले जाए या समझौते की. आज एक मीडिएटर के तौर पर ओमान की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:38 AM IST

US Iran Talks Oman: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है. इस बीच इजरायल ने चेतावनी दी है कि वह अमेरिकी मदद के बिना भी तेहरान पर हमला करेगा. इस हफ्ते नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वाले हैं. इस बीच, ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी आज ओमान जाएंगे. ओमान अभी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तेहरान और वॉशिंगटन के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. उम्मीद है कि अली लारीजानी अमेरिका के साथ हाल की बातचीत पर अपने देश का आधिकारिक जवाब लेकर मस्कट पहुंचेंगे.

ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के अनुसार, लारीजानी ओमान के विदेश मंत्री बदर अल-बुसैदी से मिलेंगे, जिन्हें बातचीत की प्रक्रिया में मुख्य मध्यस्थ माना जाता है. उनका ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से भी बातचीत करने का कार्यक्रम है. ईरान ने इन मुलाकातों को "महत्वपूर्ण" बताया है, हालांकि यह साफ नहीं किया गया है कि लारीजानी क्या संदेश देंगे.

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते मस्कट में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत का एक नया दौर हुआ था. ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब इस क्षेत्र में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को तेहरान में राजनयिकों के एक सम्मेलन में साफ तौर पर संकेत दिया कि ईरान अपने इस रुख से पीछे नहीं हटेगा कि वह यूरेनियम संवर्धन का अधिकार बनाए रखना चाहता है. यह मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सबसे बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है.

ईरान पर हमले की हो चुकी है तैयारी
जून में ईरान और इजरायल के बीच 12-दिवसीय संघर्ष के दौरान अमेरिकी हमलों ने ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे चल रहे राजनयिक प्रयास बाधित हुए. इसी संघर्ष ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत की प्रक्रिया को भी अस्थायी रूप से रोक दिया था. इस बीच, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस हफ्ते अमेरिका दौरे की पुष्टि की है. उनके कार्यालय के अनुसार, इस दौरे के दौरान ईरान का मुद्दा मुख्य एजेंडा होगा. यानी माना जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है.

अमेरिका को इस बात का है डर
अमेरिका ने भी क्षेत्र में दबाव बढ़ाने के लिए अपने सैन्य संसाधनों की तैनाती तेज कर दी है. अमेरिकी नौसेना का विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ के जहाज और लड़ाकू विमान पश्चिम एशिया में तैनात किए गए हैं. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ईरान पर समझौते का पालन करने के लिए दबाव डालने और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए उठाया गया है. वहीं, अमेरिकी समुद्री प्रशासन ने अपने जहाजों को चेतावनी जारी की है, जिसमें उनसे ईरानी जलक्षेत्र से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया गया है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

