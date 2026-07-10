/Iran US Conflict: सीजफायर टूटा, मिडिल ईस्ट धधका! अमेरिका-ईरान जंग से दुनिया में हड़कंप

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Iran US Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच 6 महीने से टकराव चल रहा था, जिसके दौरान दोनों देशों ने युद्धविराम की घोषणा की थी. लेकिन, सीजफायर टूट गया है और दोनों देशों ने एक-दूसरे पर हमले फिर से शुरू कर दिए हैं. अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं. वहीं, जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कुवैत और बहरीन पर कई मिसाइलें दागी हैं. अमेरिकी हमलों में ईरान के चौदह नागरिक मारे गए हैं. ईरान पर अमेरिकी हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है. इन हमलों के कारण होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में काफी कमी आई है.
अमेरिका का कहना है कि उसने 90 मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए, जिनमें होर्मुज स्ट्रेट के पास की कुछ जगहें भी शामिल हैं. वहीं, ईरान का दावा है कि पिछले दो दिनों में अमेरिकी हमलों में 14 आम नागरिक मारे गए हैं. ईरान के सरकारी मीडिया ने बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास की जगहों पर भी हमलों की खबर दी; यह जानकारी प्रांत के डिप्टी गवर्नर से मिली थी. लेकिन, अमेरिका ने इस हमले में शामिल होने से इनकार किया है. अमेरिका ने सफाई देते हुए कहा कि उसने बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं किया.
तेल और गैस की किल्लत
वहीं, ईरान ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में उसने कुवैत, बहरीन और कतर में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया. बाद में गुरुवार को सरकारी मीडिया के मुताबिक, ईरान ने कुवैत, जॉर्डन और इराक में कई जगहों पर और हमले किए. अमेरिका के हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं. इसका असर गैस की सप्लाई पर भी पड़ रहा है और कई देशों में गैस और तेल, दोनों की कमी हो रही है. बड़े शहरों में मजदूरों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर किया था हमला
गौरतलब है कि 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया था. इस हमले में ईरान के पूर्व सु्प्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए थे. साथ ही कई टॉप सैन्य कमांडर की भी शहादत हुई थी. इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ गया. ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया. इस हमले में भारी नुकसान हुआ है.