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Iran US Conflict: सीजफायर टूटा, मिडिल ईस्ट धधका! अमेरिका-ईरान जंग से दुनिया में हड़कंप

Iran America War: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव फिर बढ़ गया है. सीजफायर टूटने के बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं. अमेरिकी हमलों और ईरानी जवाबी कार्रवाई से पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 10, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:14 PM IST
Iran US Conflict: सीजफायर टूटा, मिडिल ईस्ट धधका! अमेरिका-ईरान जंग से दुनिया में हड़कंप
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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