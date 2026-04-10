सीजफायर के बीच भी हमले जारी, कुवैत-सऊदी पर ड्रोन अटैक से बढ़ा तनाव

Iran US Ceasefire: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच दो हफ्ते का सीजफायर हो गया है. इस बीच कुवैत ने ईरान और उसके सहयोगियों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है. कुवैत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इन हमलों में देश के भीतर मौजूद अहम और संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया गया.

वहीं, सऊदी अरब ने भी स्वीकार किया है कि हाल के हमलों के दौरान उसकी एक अहम 'ईस्ट-वेस्ट' तेल पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है. इस पाइपलाइन का रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह लाल सागर तक तेल पहुंचाती है, जिससे 'स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़' से जुड़े जोखिमों से बचा जा सकता है. इस पाइपलाइन पर हुआ हमला वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए चिंता का विषय बन गया है.

पाकिस्तान में होगी आज बातचीत

इस बीच, सभी की नजरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत पर भी टिकी हैं. इन वार्ताओं को मौजूदा सीजफायर को एक स्थायी शांति में बदलने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीजफायर की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ईरान इस समझौते का ठीक से पालन नहीं कर रहा है. खासकर 'स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़' के रास्ते तेल के परिवहन के मामले में. दूसरी तरफ इजरायल और लेबनान के बीच हालात अभी भी शांत होने से कोसों दूर हैं.

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लेबनान में हो जाएगा सीजफायर?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीधी बातचीत को मंजूरी दे दी है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि हिज़्बुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहेंगे. हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि बेरूत में हुए हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हज़ारों घायल हुए हैं, जिससे पहले से ही गंभीर हालात और भी बदतर हो गए हैं. 'स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़' को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है. रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने इस अहम समुद्री मार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाने का संकेत दिया है, जिसका वैश्विक तेल आपूर्ति पर काफी असर पड़ा है. संघर्ष शुरू होने के बाद से तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है और अब कई तेल टैंकर इस रास्ते से गुज़रने से बच रहे हैं.