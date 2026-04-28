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Zee SalaamMuslim WorldIran US Ceasefire: ईरान है कि झुकता नहीं है, दुनिया की निगाह में रोज़ और गिर जाते हैं ट्रम्प!

Iran US Ceasefire: ईरान है कि झुकता नहीं है, दुनिया की निगाह में रोज़ और गिर जाते हैं ट्रम्प!

Iran US Ceasefire: दुनिया की सियासत में आज एक ऐसा दौर आ गया है, जहां बरसों से चला आ रहा अमेरिका का दबदबा अब डगमगाता नजर आ रहा है. एक तरफ ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची के तूफानी दौरे ने सुपरपावर को बातचीत के लिए तरसा दिया है, तो दूसरी तरफ खुद अमेरिका के पुराने साथी जर्मनी ने उसकी जंग की पॉलिसीज़ पर सरेआम सवाल उठा दिए हैं. 

Written By  Abbas Mehdi Rizvi|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:27 PM IST

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Iran US Ceasefire: ईरान है कि झुकता नहीं है, दुनिया की निगाह में रोज़ और गिर जाते हैं ट्रम्प!

रानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची की हालिया भागदौड़ ने दुनिया भर के डिप्लोमैट्स को हैरान कर दिया है. पिछले तीन दिनों के अंदर उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान और ओमान का दौरा किया वो दिखाता है कि ईरान इस वक्त किसी भी तौर झुकने के मूड में नहीं है. अरागची पहले पाकिस्तान पहुंचे और वहां अपनी नई शर्तें रखीं. इसके फ़ौरन बाद वो ओमान के सुल्तान से मिलने चले गए ताकि इलाके में अमन-चैन को लेकर बात की जा सके. ताज्जुब की बात ये रही कि ओमान से लौटकर वो फिर पाकिस्तान आए और अपनी उन्हीं सख्त शर्तों पर अड़े रहे जिससे साफ हो गया कि ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है.

पुतिन ने ईरान की बहादुरी की तारीफ़ की 
पाकिस्तान और ओमान के बाद अराक़ची सीधे रूस पहुंचे, जहां पुतिन के साथ उनकी मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा. पुतिन ने ईरान की बहादुरी की तारीफ़ करते हुए कहा कि ईरानी लोग अपनी सॉवरनीटी के लिए बड़ी जांबाजी से लड़ रहे हैं. रूसी सद्र ने उम्मीद जताई कि इस मुश्किल वक्त के बाद ईरान में जल्द ही अमन लौटेगा और उन्होंने भरोसा दिलाया कि रूस जितनी जल्दी हो सके अमन कायम करने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगा. पुतिन का यह बयान ईरान के लिए एक बड़ी ढाल की तरह देखा जा रहा है जिसने अमेरिका को साफ मैसेज दे दिया है.

मिडिल ईस्ट में अमेरिके दबदबे का निकल गया है ज़नाज़ा  

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इसी बीच अमेरिका के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी वाले हालात पैदा हो गए हैं. खबर आई कि अमेरिकी डेलिगेशन पाकिस्तान जाने वाला था. लेकिन ईरान के सख्त रुख और बातचीत से इनकार के बाद अमेरिका को अपना दौरा रद्द करना पड़ा. सुपरपावर के लिए इससे बड़ी जिल्लत की बात नहीं हो सकती कि एक मुल्क खुलेआम कह रहा है कि उसे अमेरिका से सीधे बात ही नहीं करनी है. ईरान के इस कड़े रवैये ने साऊथ एशिया और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दबदबे को एक बड़ी चुनौती दी है और उसे बैकफुट पर धकेल दिया है.

कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब डोनल्ड ट्रंप ने खुद सामने आकर ईरान को बातचीत की दावत दी. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान को कोई बात करनी है तो वह खुद फोन करे. लेकिन ईरान ने उनके ऑफर को नजरअंदाज कर पाकिस्तान को बीच का रास्ता बनाने का फैसला किया है.अब्बास अराक़ची ने फिर दोहराया कि अब बात नई शर्त पर होगी. ईरान ने साफ कहा है कि वो होर्मज़ स्ट्रेट तभी खोलेगा जब उस पर लगे सारे सैंक्शन पूरी तरह से हटा लिए जाएंगे. होर्मज़ स्ट्रेट दुनिया के तेल कारोबार का सबसे अहम रास्ता है और इसके बंद होने से ग्लोबल मार्केट में खलबली मची हुई है. इस शर्त के सामने आने के बाद से अमेरिका की तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है.

यानी ट्रंप ईरान के फ़ोन का इंतेज़ार कर रहे हैं. उधर ईरान का जवाब किसी दूसरे के ज़रिए पहुंच रहा है कि सीधे तो बात करने के ताल्लुक़ात रहे नहीं. बात होगी भी तो वही होगी जो हम पाकिस्तान को बता कर आ चुके हैं. यानी ट्रंप चाहते हैं के अब्बास अरागची उन्हें फोन करें. और ट्रंप के फोन पर एक कॉल आए जिस पर लिखा हो अरागची कॉलिंग, और जब ट्रंप कॉल रिसीव करें तो आवाज़ आए, hello Mr Trunp, Aragchi speaking..लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं.

ट्रंप के लिए एक और बुरी ख़बर है

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का ताजा बयान अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका यह नज़रिया अमेरिका को बैनुलअक़वामी सतह पर शर्मिंदा करने और उसकी हार का एलान करने के लिए काफी है. मर्ज ने साफ लफ्जों में कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका इस जंग से बाहर निकलने का क्या रास्ता खोज रहा है, क्योंकि उसके पास लड़ाई खत्म करने की कोई साफ प्लानिंग नहीं दिख रही है. जर्मनी जैसे करीबी दोस्त का इस तरह सरेआम सवाल उठाना ये बताता है कि यूरोप अब अमेरिका की बिना सोचे-समझे आगे बढ़ने की पॉलिसी से बुरी तरह परेशान हो चुका है और उसे इस जंग में अमेरिका का मुस्तक़बिल धुंधला नजर आ रहा है.

चांसलर मर्ज ने इस बात को भी दुनिया के सामने रखा कि ईरान को जितना कमजोर समझने की कोशिश की गई थी वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ है. उनका मानना है कि ईरान न सिर्फ मिलिट्री तौर पर मजबूत है बल्कि बातचीत की मेज पर भी बहुत चालाकी और समझदारी से अपनी चालें चल रहा है. जिसकी वजह से अमेरिका को उसे दबाने में कामयाबी नहीं मिल रही है.ये बयान इस हकीकत को बयान करता है कि दुनिया के बड़े मुल्क अब ईरान की ताकत और उसकी डिप्लोमेसी का लोहा मानने लगे हैं और उन्हें ये एहसास हो गया है कि पुरानी धमकियों से ईरान को झुकाना अब नामुमकिन है.

मर्ज ने आख़िर में बहुत जोर देकर कहा कि इस जंग को अब फौरन खत्म होना चाहिए क्योंकि इसका सीधा और बुरा असर जर्मनी जैसी बड़ी इकॉनमी पर पड़ने लगा है. जब जर्मनी जैसा ताकतवर मुल्क अपनी बेचैनी जाहिर करता है तो समझ लेना चाहिए कि पानी अब सिर के ऊपर से गुजर रहा है.अमेरिका के पास किसी ठोस रास्ते का न होना और ईरान का लगातार हावी होना यह साबित करता है कि जंग के मैदान में हालात अब अमेरिका के काबू से बाहर होते जा रहे हैं. पूरी दुनिया अब इस बात को समझ रही है कि अगर यह टकराव और खिंचा तो इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, इसलिए अब अमन ही इकलौता रास्ता बचा है. 

इसे भी पढ़ें: परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा किए बिना होर्मुज़ खुलेगा... ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप की आपत्ति!

 

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Abbas Mehdi Rizvi

आउटपुट एडिटर

सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिले आजमगढ़ के लाल हैं. वो एक सधे हुए रिपोर्टर, एंकर, VO आर्टिस्ट और पत्रकार हैं. सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी ने अ...और पढ़ें

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