US-ईरान शींति वार्ता फेल, पाकिस्तान ने दोनों पक्षों से कर दी ये अपील

Pakistan On Islamabad Peace Talks: पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में 21 घंटों तक शांति वार्ता चली. लेकिन दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो पाया और शांति वार्ता फेल हो गई. अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने रविवार (12 अप्रैल) की सुबह प्रेस से बात की और बताया कि शांति वार्ता फेल हो गई है. शांति वार्ता फेल होने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दोनों पक्षों की तारीफ की कि वे पाकिस्तान के कहने पर इस्लामाबाद शांति वार्ता के लिए आए. साथ ही दोनों पक्षों से हाल ही में हुए दो हफ्तों के सीज़फ़ायर को बनाए रखने की अपील की.

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशहाक डार ने कहा, "हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष पूरे क्षेत्र और उससे बाहर भी स्थायी शांति और समृद्धि हासिल करने के लिए सकारात्मक भावना के साथ आगे बढ़ेंगे. यह ज़रूरी है कि दोनों पक्ष सीज़फ़ायर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें. पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत और संवाद को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाता रहा है और आने वाले दिनों में भी निभाता रहेगा."

इशाक डार ने कहा, "मैं सबसे पहले ईरान और अमेरिका के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज़ शरीफ़ द्वारा क्षेत्र में तत्काल सीज़फ़ायर के लिए की गई अपील का जवाब दिया, और साथ ही इस्लामाबाद में शांति वार्ता आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री के निमंत्रण को स्वीकार किया."

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इस शांति वार्ता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने किया, जबकि ईरान का प्रतिनिधित्व ईरानी संसद के स्पीकर बाक़ेर ग़ालिबफ़ ने किया. "अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व US के उपराष्ट्रपति महामहिम जे.डी. वेंस कर रहे थे, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान का प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व ईरानी संसद के स्पीकर महामहिम बाक़ेर ग़ालिबफ़ कर रहे थे, कल इस्लामाबाद वार्ता में भाग लेने के लिए पाकिस्तान पहुँचे."

डार ने बताया कि वार्ता रविवार सुबह समाप्त हो गई. "मैंने, रक्षा बलों के प्रमुख और सेना प्रमुख फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मिलकर, दोनों पक्षों के बीच कई दौर की गहन और रचनात्मक बातचीत में मध्यस्थता करने में मदद की; यह बातचीत पिछले 24 घंटों तक चली और आज सुबह समाप्त हो गई."

गौरतलब है कि जे.डी. वेंस पाकिस्तान से अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले प्रेस से बातचीत की. वहां उन्होंने कहा कि वार्ता में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और ईरान की परमाणु क्षमताएँ विवाद के मुख्य मुद्दे थे. उन्होंने कहा, "ईरानियों के साथ हमारे कई अहम समझौते हुए हैं—यह अच्छी खबर है. बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुँच पाए हैं. यह ईरान के लिए बुरी खबर है, अमेरिका के मुकाबले कहीं ज़्यादा."