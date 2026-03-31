Iran US Israel War: ईरान में उतर रही US मिलिट्री; 5 मिनट में जाने ईरान की ताक़त और कमजोरी के बिंदु

महीने से ज़्यादा जारी इस जंग में अमेरिका अपने किसी Goal को हासिल करने में कामयाब नहीं रहा है. हवाई हमलों की लड़ाई से ईरान को फ़त्ह करने का ख़्वाब देखने वाला अमेरिका अब ज़मीन पर आ गया है. यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड जैसे ही ये ख़बर ईरान तक पहुंची के अमेरिका ईरान में ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है, कमांडर्स ने सीधा-सीधा अमेरिका को चुनौती दी के वो ट्रंप के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं. ईरान के अख़बार ने headline दिया: Welcome to Hell. जिस लहजे में जहन्नम में स्वागत है जैसी बात कही गई है, वो साफ दिखाता है कि ईरान अब किसी भी तरह के डिप्लोमैटिक दबाव के आगे झुकने के मूड में नहीं है. ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़र क़ालीबाफ़ ने सीधे तौर पर अमेरिका को वॉर्निंग दी है कि अगर अमेरिकी फ़ौजी ईरानी जमीन पर कदम रखती है, तो उन्हें आग के हवाले कर दिया जाएगा. ईरानी आर्मी, अमेरिकी फ़ौजियों के आने का इंतजार कर रही है.

ईरानी लीडरशिप ने कहा कि एक तरफ अमेरिका बातचीत और डिप्लोमेसी से मसले के हल की दावत दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ़ सीक्रेट तौर से ग्राउंड अटैक की साजिश रच रहा है. ईरान ने इसे धोके की सियासत करार देते हुए किसी भी दबाव में झुकने से इनकार कर दिया है. यानी जंग थमने के बजाए एक नए मरहले में दाख़िल हो रही है. अगर ज़मीन पर जंग छिड़ गई तो दुनिया भर में एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी.

जहन्नम में आपका इस्तेक़बाल है

ईरानी क़यादत और ईरानी कमांडर्स क्यों अमेरिकी ट्रूप्स के ग्राउंड अटैक का इंतेज़ार कर रहे हैं ? क्यों कह रहे हैं कि जहन्नम में आपका इस्तेक़बाल है? ये समझना बहुत ज़रूरी है. ईरान ने अमेरिका के किसी भी जमीनी हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. उसने अपनी सरहदों पर ऐसी घेराबंदी की है कि दुश्मन का बचना मुशकिल नजर आता है. ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जमीन के नीचे फैली सुरंगों का वो जाल है जिसे ईगल 44 जैसे बेस के नाम से जाना जाता है. जहां उसने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों और खतरनाक ड्रोन्स का जखीरा छिपा रखा है, ताकि अमेरिकी फ़ौज के कदम रखते ही उन पर चारों तरफ से बारूद की बरसात की जा सके और उन्हें संभलने का एक मौका भी न मिले.

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जमीनी जंग के लिए ईरान ने अपनी रेगुलर आर्मी के साथ साथ रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को भी फ्रंटलाइन पर तैनात कर दिया है. उनकी strategy है कि अमेरिकी फौज को शहरों और पहाड़ी इलाकों के अंदर खींचकर लाया जाए, जहां अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाए. ईरान ने अपने लाखों वॉलिंटियर्स को छापामार लड़ाई यानी गोरिल्ला वॉर के लिए ट्रेनिंग दी है, जो छोटी-छोटी टुकड़ियों में बंटकर घात लगाकर हमला करेंगे, क्योंकि ईरान जानता है कि वो आमने सामने की जंग के बजाय छापामार लड़ाई में अमेरिका को ज्यादा चोट पहुंचा सकता है.



ईरान की ज़मीनी तैयारी

समंदर के रास्ते होने वाले हमले को रोकने के लिए ईरान ने खाड़ी के पानी में हजारों की तादाद में स्मार्ट माइन्स बिछा दी हैं, और उसकी छोटी लेकिन बेहद तेज रफ्तार वाली नाव सुसाइड अटैक करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं. ईरान की प्लानिंग है कि जंग शुरू होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया जाए जिससे दुनिया भर की तेल सप्लाई ठप हो जाएगी और अमेरिका पर भारी इंटरनैशनल दबाव बनेगा, क्योंकि ईरान इस रास्ते को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर चुका है.

हवाई हमले और पैराट्रूपर्स से बचने के लिए ईरान ने रूस से मिले S-300 और अपने खुद के बनाए बावर- 373 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को बेहद sensitive इलाकों में फिट कर दिया है, जो किसी भी उड़ती हुई चीज को पलक झपकते ही खाक करने की क़ूवत रखते हैं. इसके अलावा ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ऐसी दीवार खड़ी की है जो अमेरिकी जीपीएस और कमयुनिकेशन सिस्टम को जाम कर सकती है, ताकि अमेरिकी फ़ौजी मैदान में उतरने के बाद अपने बेस से राब्ता खो दें और उन्हें अंधेरे में रखकर निशाना बनाया जा सके.

ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क में फंस जाएगा अमेरिका

ईरान की एक और बड़ी चाल उसका प्रॉक्सी नेटवर्क है, जो लेबनान से लेकर यमन तक फैला हुआ है. जैसे ही अमेरिका ईरान की ज़मीन पर उतारने की कोशिश करेगा वैसे ही मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम अमेरिकी ठिकानों पर एक साथ हमले शुरू हो जाएंगे. यमन में हूती लड़ाके बाब-अल-मंदब बंद करने की धमकी दे रहे हैं. इराक़ में हशद अल शाबी, सरैय्या औलिया अल डैम, कताइबे सैय्यदुश शोहदा, असाइबे अहलल हक़ जैसी शिया मिलीशिया के लाखों लड़ाके इराक़ से ईरान तक जाते देखे गए हैं. ये वही फाइट्सर हैं जिन्होंने 2014 में ISIS से इराक़ को बचाया था. ख़बर है कि रूस के चेचन के लड़ाकों ने भी ईरान जाने का एलान कर दिया है.

ईरान ने जंग से पहले जो कहा था वो हक़ीक़त में बदलता नज़र आ रहा है. ईरान ने कहा था कि जंग अगर शुरू हुई, तो ये सिर्फ उसकी सरहदों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरे रीजन को जंग के मैदान में बदल दिया जाएगा, ताकि अमेरिका को भारी जानी और माली नुकसान झेलना पड़े और उसे वापस भागने पर मजबूर होना पड़े.



रेगिस्तानों में भारी भरकम साजो सामान ले जाना अमेरिका के लिए मुसीबत

ईरान की ज्योग्राफ़ी भी अमेरिका की मॉर्डन आर्मी के लिए किसी ख़तरनाक चक्रव्यूह से कम नहीं है, क्योंकि इसके ऊंचे पहाड़ और तपते रेगिस्तान कुदरती दीवार बनकर खड़े हैं, जो किसी भी भारी फौज की रफ्तार को पूरी तरह रोक सकते हैं. ईरान के नॉर्थ और वेस्ट में जाग्रोस और अलबुर्ज जैसे माउंटेन हैं. जिनकी चोटियां और तंग रास्ते अमेरिकी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को आगे बढ़ने से लाचार कर देंगे, क्योंकि यहां सिर्फ पैदल फ़ौजी ही जा सकते हैं. ऊंचाई पर बैठे ईरानी स्नाइपर्स के लिए नीचे से आती दुश्मन की फौज बिल्कुल आसान शिकार की तरह होगी.

ईरान के बीचों-बीच दश्ते कबीर और दश्ते लूत जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक और गर्म रेगिस्तान हैं जहां का टेमप्रेचर पचास डिग्री से ऊपर चला जाता है और वहां चलने वाली रेतीली आंधियां अमेरिका के महंगे रडार और सेंसर्स को पल भर में अंधा कर सकती हैं. इन रेगिस्तानों में भारी भरकम साजो सामान ले जाना अमेरिका के लिए एक लॉजिस्टिक मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि वहां न तो पीने का पानी है और न ही छिपने की जगह. जबकि ईरानी फ़ौज इन इलाकों की रग-रग से वाक़िफ़ हैं और वो तपती रेत के नीचे छिपे रहकर अचानक हमला करने के माहिर हैं.



पहाड़ों के अंदर घुसकर आमने-सामने की खूनी जंग

पहाड़ी गुफाओं और दर्रों का इस्तेमाल ईरान ने अपनी अभेद्य किलेबंदी के लिए किया है. जहां उसने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे अपनी पूरी मिलिट्री सिटी बसा रखी है जिसे दुनिया भर की सैटेलाइट्स भी नहीं देख सकतीं. इन पहाड़ों के भीतर ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्च पैड और कमांड सेंटर ऐसे छिपाए हैं कि अमेरिका के सबसे भारी बंकर बस्टर बम भी उनका बाल बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुदरती चट्टानों की ये मोटी परतें किसी भी हवाई हमले के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल का काम करती हैं और दुश्मन को मजबूर करती हैं कि वो पहाड़ों के अंदर घुसकर आमने-सामने की खूनी जंग लड़े.

अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी हवा में बादशाहत है, लेकिन ईरान के पहाड़ इस ताकत को भी आधा कर देते हैं, क्योंकि ऊबड़-खाबड़ रास्तों और गहरी खाइयों में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को कम ऊंचाई पर आना पड़ता है, जहां वो shoulder मिसाइलों का आसान निशाना बन जाते हैं. ईरान ने इन पहाड़ों के हर कोने में अपने एयर डिफेंस सिस्टम और रडार तैनात किए हैं, जो पहाड़ों की ओट में छिपकर अचानक अमेरिकी जहाजों पर हमला करते हैं, और फिर गायब हो जाते हैं जिससे आसमान से होने वाली निगरानी भी बेअसर हो जाती है.

ईरान की जमीनी ताकत अपनी मिट्टी से वफ़ादारी

ईरान की जमीनी ताकत की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी फौज उसके अपने लोगों की अपनी मिट्टी से वफ़ादारी है. ईरान के पास करीब छह लाख से ज्यादा एक्टिव फौजी हैं जिनमें रेगुलर आर्मी और आईआरजीसी के जांबाज शामिल हैं. इसके अलावा ईरान के पास करीब दस लाख की रिजर्व फोर्स और लाखों की तादाद में बसीज वॉलिंटियर्स हैं, जो किसी भी हमले के वक्त गलियों और सड़कों पर उतर आएंगे. ईरान के पास करीब दो हजार से ज्यादा जंगी टैंक हैं जिनमें जुल्फिकार और कर्रार जैसे टैंक शामिल हैं, जो ऊबड़-खाबड़ इलाकों में लड़ने के लिए ही बनाए गए हैं. उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी मिसाइलें और कामिकेज़ ड्रोन्स हैं जो जमीन पर आगे बढ़ती किसी भी फौज को मीलों दूर से ही तबाह करने का दम रखते हैं.

दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें तो वह दुनिया का सुपर पावर है, जिसके पास करीब चौदह लाख एक्टिव फ़ौजी हैं और वो किसी भी बड़े हमले के लिए अपने स्ट्राइकर ब्रिगेड और एयरबोर्न divisions के जरिए लाखों फ़ौजियों को दुश्मन की जमीन पर उतारने की काबिलियत रखता है. अमेरिका के पास करीब पांच हजार पांच सौ से ज्यादा M 1 Abrahams जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर टैंक हैं, जो अपने भारी कवच और सटीक हमले के लिए जाने जाते हैं. अमेरिका का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसका बेहतरीन लॉजिस्टिक और सैटेलाइट नेटवर्क है, जो उसे पलपल की जानकारी देता है जिससे उसके जमीनी फौजी आर्टिलरी और हवाई हमलों के साथ मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं,जिससे बच पाना किसी भी फ़ौज के लिए लगभग नामुमकिन होता है.

मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 50 हज़ार फौजी तैनात

अभी इस वक्त मिडिल ईस्ट के अलग-अलग bases पर अमेरिका के करीब 45 से 50 हज़ार फौजी तैनात हैं जो सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इराक और कुवैत जैसे देशों फैले हुए हैं . अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही पर्शियन गल्फ़ में तैनात है. रीजन में USS त्रिपोली को भा लाया गया है, और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को मरम्मत के बाद फिर से एक्टिव करने की तैयारी है.

इसके अलावा अमेरिका ने हाल ही में करीब 3 हज़ार से 5 हज़ार और फ़ौजी भेजे हैं जिनमें सबसे खास 82nd एयरबोर्न डिवीजन के वो खतरनाक पैराशूटर्स हैं, जो सीधे आसमान से दुश्मन के इलाके में उतरकर कब्जा करने में माहिर हैं, और साथ ही करीब 2500 मरीन्स और सेलर्स को USS त्रिपोली पर सवार करके ईरान के बिल्कुल करीब तैनात कर दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर जमीन, समंदर और आसमान तीनों रास्तों से एक साथ हमला बोला जा सके और साथ ही पैट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की नई बैटरियां भी लगा दी गई हैं, ताकि किसी भी जवाबी हमले को रोका जा सके.



तारीख़ की सबसे खूनी जंग साबित होगी

ईरान की तैयारी दुश्मन की ताकत को देखकर की गई है. ईरान के हथियारों के जखीरे में सबसे खतरनाक उसकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं, जो अमेरिकी टैंकों के लोहे को पिघलाने की ताकत रखती हैं. ईरान ने अपनी जमीन पर हजारों की तादाद में रॉकेट लॉन्चर और मोबाइल आर्टिलरी यूनिट्स तैनात कर रखी हैं, जो पहाड़ों के पीछे छिपकर हमला करती हैं और तुरंत अपनी लोकेशन बदल लेती हैं. ईरान का प्लस पॉइंट यह है कि वो अपनी जमीन पर लड़ रहा है और उसके पास बंकरों का ऐसा नेटवर्क है, जहां वो महीनों तक छिपकर गोरिल्ला वार कर सकता है,जिससे अमेरिकी फौज को हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ेगा और वो आमने सामने की जंग के बजाय लुकाछिपी में उलझकर रह जाएगी.

अमेरिका के जमीनी हथियारों में सबसे घातक उसका एम-2 ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल और अपाचे हेलीकॉप्टर का तालमेल है जो जमीनी फौज को ऊपर से एस्कॉर्ट करता है। अमेरिका के पास हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जो मीलों दूर से दुश्मन के ठिकानों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उड़ा सकता है . अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है जो ईरान के रडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देगा जिससे ईरानी फौजियों को अपने हेडक्वार्टर से कोई कमांड नहीं मिल पाएगी और वो मैदान में अकेले पड़ जाएंगे। यही वो तकनीक है जो अमेरिका को हर जंग में शुरुआत में ही बढ़त दिला देती है.

लेकिन असली मुकाबला तकनीक और जज्बे के बीच होगा, क्योंकि जहां अमेरिका के पास दुनिया के सबसे महंगे और सटीक हथियार हैं. वहीं ईरान के पास अपनी सरजमीं का चप्पा-चप्पा पता होने का फायदा है. ईरान का इलाका इतना बड़ा है कि अमेरिका अगर दो से तीन लाख फौजी भी उतार दे तो भी वो पूरे ईरान को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर शहर और हर गांव एक किले में बदल जाएगा. ऐसे में अगर ज़मीनी जंग शुरू हुई और आमने-सामने की भिड़ंत हुई तो ये जंग तारीख़ की सबसे खूनी जंग साबित हो सकती है, जिसमें दोनों तरफ से भारी जानी नुकसान होना तय है.

ईरान और अमेरिका की कमजोरी

ज़मीन पर ताक़तवर नज़र आ रहे ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पुरानी पड़ चुकी एयरफोर्स और आसमान में कमजोर पकड़ है, क्योंकि उसके पास मौजूद ज्यादातर फ़ाइटर जेट्स पुराने हैं. F-14 टॉमकैट और मिग 29 जैसे लड़ाकू जहाज़ अमेरिका के मॉडर्न स्टील्थ फाइटर जेट्स के सामने रडार पर बिल्कुल साफ नजर आएंगे और अमेरिकी मिसाइलें उन्हें हवा में हिट कर सकती हैं. ईरान का डिफेंस सिस्टम S-300 और बावर- 373 भी अब तक के बड़े हमलों को रोकने में नाकाम रहा है.

अमेरिका के लिए इस ज़मीनी जंग में सबसे बड़ी मुश्किल ईरान के पत्थरीले पहाड़ हैं, क्योंकि वियतनाम और अफगानिस्तान के पहाड़ों में उलझकर अमेरिका पहले ही अरबों डॉलर और हजारों फ़ौजियों की जान गंवा चुका है. ईरान का इलाका तो उनसे भी कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है, जहां उसके टैंक और भारी गाड़ियां ऊबड़ खाबड़ रास्तों में फंसकर रह जाएंगी. अमेरिका के लिए इतनी बड़ी फौज को राशन और गोला बारूद पहुंचाना भी किसी जंग से कम नहीं है.

ईरान की घरेलू हालत भी उसकी एक बड़ी कमजोरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वहां की इकॉनमी सैंक्शन्स की वजह से चरमरा गई है. महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है. अगर जंग लंबी खिंचती है तो ईरान के लिए ये एक बड़ा मसला खड़ा कर सकती हैं.

अमेरिका के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा ईरान का फैला हुआ प्रॉक्सी नेटवर्क है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ ईरान की सरहदों पर नहीं लड़ रहा होगा बल्कि उसे इराक,सीरिया लेबनान और यमन में मौजूद लाखों लड़ाकों का सामना भी करना पड़ेगा जो मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू कर देंगे इससे अमेरिका की ताकत बंट जाएगी और उसे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा.

लेकिन इस जंग में ईरान का नुक़सान भी कम नहीं होगा. ईरान के लिए सबसे बड़ा नुक़सान ये है कि ये जंग उसकी ज़मीन पर लड़ी जाएगी. हमलों और जवाबी हमलों में ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, जिससे वो दशकों पीछे चला जाएगा. जंग ख़त्म होगी तो ईरान में आग, मलबे और बारूद के निशान ही रह जाएंगे.

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