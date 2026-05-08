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ईरान-अमेरिका जंग ने तबाह किए लाखों भारतीय परिवार, गांव लौटते ही बेरोजगारी से जूझने लगे लोग

Iran US War Impact: ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध का असर भारत पर भी दिख रहा है. लाखों भारतीय मिडिल ईस्ट देशों से वापस लौट चुके हैं. बिहार समेत कई राज्यों में लौटे मजदूर अब बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 08, 2026, 09:32 AM IST

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ईरान-अमेरिका जंग ने तबाह किए लाखों भारतीय परिवार, गांव लौटते ही बेरोजगारी से जूझने लगे लोग

Iran US War Impact: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध का असर अब पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत में भी साफ दिखाई देने लगा है. मिडिल ईस्ट में हालात खराब होने के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां से पलायन कर रहे हैं. भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, युद्ध के दौरान अब तक 1,043 भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें सबसे ज्यादा 717 छात्र शामिल हैं. विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि 28 फरवरी से अब तक करीब 4.26 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट के अलग-अलग देशों से वापस लौट चुके हैं. हालांकि घर लौटने के बाद बड़ी संख्या में लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. इसका सबसे ज्यादा असर बिहार के सिवान, मोतिहारी, गोपालगंज समेत कई जिलों में देखने को मिल रहा है, जहां हजारों लोग मिडिल ईस्ट देशों में नौकरी कर अपने परिवार का खर्च चलाते थे. युद्ध शुरू होने के बाद कई लोग वापस लौट आए हैं और अब बेरोजगारी व आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. कई परिवारों के सामने रोजमर्रा का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है.

विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव असीम आर. महाजन ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद अब धीरे-धीरे उड़ानों की स्थिति बेहतर हो रही है. 28 फरवरी से अब तक करीब 4.26 लाख लोग इस इलाके से भारत लौट चुके हैं. उन्होंने कहा कि इस दौरान भारत आने के लिए कुल 2,149 उड़ानें चलाई गईं. इनमें भारतीय और विदेशी एयरलाइंस की नियमित और विशेष उड़ानें दोनों शामिल हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह खाड़ी और पश्चिम एशिया के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है. सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और मदद करना है. महाजन ने बताया कि विदेश मंत्रालय का एक विशेष कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है, ताकि भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को हर जरूरी जानकारी और मदद दी जा सके.

कुवैत से लौटे मजदूर का दर्द
वहीं, वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष का असर अब भारत लौटे लोगों की जिंदगी पर भी दिखने लगा है. तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के मुदुकुलथुर के पास अनिकुरुंथन गांव का एक व्यक्ति हाल ही में कुवैत से वापस लौटा है. कुवैत में काम बंद होने और हालात खराब होने की वजह से उसे भारत लौटना पड़ा. अब गांव लौटने के बाद वह अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए रोज मजदूरी का काम ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कोई पक्का काम नहीं मिल पा रहा है. कालिदास पिछले चार सालों से कुवैत और सऊदी अरब के स्पोर्ट्स स्टेडियमों में कार पार्क अटेंडेंट का काम कर रहे थे. वहां की नौकरी से वे अच्छी कमाई कर लेते थे और अपने परिवार का खर्च आराम से चला रहे थे. लेकिन वेस्ट एशिया में युद्ध और तनाव बढ़ने के बाद हालात अचानक खराब हो गए. मिसाइल हमलों और बमबारी के डर से वहां रहने वाले भारतीय मजदूरों में डर का माहौल बन गया. इसी दौरान कई भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया, जिनमें कालिदास भी शामिल थे.

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'अब कहीं नहीं मिल रही नौकरी'
कालिदास ने बताया कि वे कुवैत से फ्लाइट से मुंबई पहुंचे और फिर ट्रेन से चेन्नई होते हुए अपने गांव लौटे. उन्होंने कहा कि वापस आने के बाद उन्हें अपनी पूरी सैलरी भी नहीं मिली और अब वे अपने पास बचे थोड़े पैसों से घर चला रहे हैं. उन्होंने कहा, “चार साल मेहनत करके काम किया, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद हर रात बमों की आवाज सुनाई देती थी. डर लगता था कि कहीं कोई हमला हम पर न हो जाए. हमें भरोसा ही नहीं था कि हम जिंदा घर लौट पाएंगे. हमने बहुत गुहार लगाई, तब जाकर हमें भारत भेजा गया. अब परिवार के साथ वापस हूं, लेकिन नौकरी और भविष्य की चिंता लगातार बनी हुई है.”

कालिदास ने क्या कहा?
कालिदास ने आगे बताया कि वापस लौटने के बाद से उन्हें कोई पक्का काम ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है और फिलहाल वे रोज़ाना मिलने वाली मज़दूरी पर ही निर्भर हैं, क्योंकि उनके गांव में काम के मौके बहुत कम हैं. उन्होंने आगे कहा कि जब से मैं यहां आया हूं, मेरे पास कोई पक्की नौकरी नहीं है और अपने परिवार का गुज़ारा चलाने के लिए पैसे कमाने हेतु मुझे हर दिन किसी न किसी तरह की दिहाड़ी मज़दूरी पर जाना पड़ता है. उन्होंने बताया कि चूंकि यह ज़मीन खेती-बाड़ी वाली है, इसलिए यहां खेती का कोई काम नहीं है और कपास की खेती भी सीमित मात्रा में होती है. ऐसे में वे कपास चुनकर अपना गुज़ारा कर रहे हैं."

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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