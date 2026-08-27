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सुपर पावर अमेरिका को तेहरान ने दिया ऐसा जख्म, भरने में खर्च होंगे अरबों डॉलर!

Extent of US Losses in Iranian Attacks: ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी खुफिया ठिकानों, रडार और सर्विलांस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है. NBC News के मुताबिक, नुकसान अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है. अमेरिकी एयर डिफेंस हथियारों का जखीरा भी तेजी से घटा है, जिससे वाशिंगटन की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Aug 27, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:31 PM IST
सुपर पावर अमेरिका को तेहरान ने दिया ऐसा जख्म, भरने में खर्च होंगे अरबों डॉलर!
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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