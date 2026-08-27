/सुपर पावर अमेरिका को तेहरान ने दिया ऐसा जख्म, भरने में खर्च होंगे अरबों डॉलर!

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Iran US War: हालिया दिनों जंग में भले ही ईरान को वह कामयाबी नहीं मिली, जिसकी उम्मीद उसके हामी कर रहे थे, लेकिन दुनिया के सामने सुपर पावर होने का ढिंढोरा पीटने वाले अमेरिका को तेहरान ने ऐसा जख्म दिया, जिसके इलाज में उसको अब अरबों डॉलर खर्च करने होंगे. ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी खुफिया ठिकानों और निगरानी से जुड़े सामान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है. बताया जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया नेटवर्क इससे पहले इतनी बड़ी तबाही का सामना कभी नहीं करना पड़ा था.
अमेरिकी न्यूज एजेंसी एनबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी हमलों से अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से जुड़े ठिकानों, इमारतों, रडार सिस्टम और खुफिया जानकारी जुटाने वाले औजारों को भारी नुकसान पहुंचा है. रिपोर्ट में इस मामले की जानकारी रखने वाले चार लोगों के हवाले से कहा गया है कि नुकसान अरबों डॉलर तक पहुंच गया है. यही वजह है कि अमेरिका लगातार इजरायल के उकसावे के बावजूद पूरी ताकत से ईरान पर हमले नहीं कर रहा है.
अमेरिकी खुफिया एजेंसी को मिडिल ईस्ट में लगा बड़ा झटका!
NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के हमलों में ऐसे कई ठिकाने भी निशाना बने, जहां अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और अमेरिकी सेना मिलकर काम करती थीं. इन जगहों पर इस्तेमाल होने वाले कई इंस्ट्रमेंट्स को अमेरिकी खुफिया एजेंसी और फौज शेयर करते थे. नुकसान इतना भारीभरकम है कि अमेरिका को उनकी दोबारा तामीर और नए आलात नसब करने के लिए अलग से इमरजेंसी फंड मुकर्रर करना पड़ा है.
अमेरिका और खाड़ी देशों के अधिकारियों के मुताबिक, जंग के दौरान जिन खुफिया नेटवर्क से जुड़े ठिकानों को नुकसान पहुंचा, उनमें सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद अमेरिकी मरकजी खुफिया एजेंसी (सीआईए) का एक ठिकाना, मशरिकी इराक में एक सहूलत मरकज और पूरे इलाके में फैले कई हस्सास रडार और सर्विलांस सिस्टम शामिल हैं.
ईरानी हमलों का एक अहम निशाना अमेरिकी हवाई सुरक्षा का रडार जाल भी बना. जंग के इब्तिदाई दौर में ईरान ने अमेरिकी एयर डिफेंस से जुड़े रडार सिस्टम को लगातार निशाना बनाया. इसका मकसद इलाके में मौजूद अमेरिकी डिफेंस स्ट्रक्चर को कमजोर करना था.
तेहरान ने अमेरीकी रडारों और सर्विलांस सिस्टम को किया तबाह
सैटेलाइट तस्वीरों और सामने आए दूसरे विजुअल सबूतों से भी कई जदीद तरीन निजामात को पहुंचे नुकसान का पता चला. इनमें जॉर्डन में मौजूद AN/TPY-2 राडार सिस्टम और कतर में नसब AN/FPS-12 फेज्ड-एरे राडार सिस्टम शामिल हैं.
इसके अलावा यूनाईटेड अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब में मौजूद कई अमेरिकी ठिकानों और निगरानी ढांचों को भी नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है. इन हमलों ने अमेरिकी फौज और खुफिया एजेंसियों के सामने एक संजीदा सवाल खड़ा कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में फैले अपने अहम और हिकमत-ए-अमली ठिकानों को वो मुस्तकबिल में किस तरह महफूज रख पाएगा.
यानी मामला सिर्फ चंद इमारतों के टूटने या राडार के खराब होने तक महदूद नहीं है. हमलों ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की उस सलाहियत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बलबूते वाशिंगटन तवील अर्से से मिडिल ईस्ट में अपनी फौजी और खुफिया मौजूदगी का दम भरता आया है.
अमेरिकी हथियारों का जखीरा भी हुआ कम
ईरानी हमलों का असर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के असलहों के जखीरे पर भी पड़ा है. जुलाई में शाए होने वाली "सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज" की एक रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया था कि फरवरी से जुलाई के दरमियान अमेरिका तकरीबन 65 फीसद पैट्रियट इंटरसेप्टर (मिसाइलों को हवा में तबाह करने वाले असलहा) मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका था.
इतना ही नहीं, जंग शुरू होने से पहले के मुकाबले में थाड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टरों का जखीरा भी कम-अज-कम 38 फीसद घट गया है. इसका मतलब साफ है कि अमेरिकी फौज को सिर्फ अपने नुकसान की भरपाई ही नहीं करनी होगी, बल्कि इस्तेमाल किए गए एयर डिफेंस हथियारों का जखीरा भी दोबारा भरना पड़ेगा.