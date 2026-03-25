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ट्रंप के दामाद और विटकॉफ से ईरान ने बातचीत से किया इनकार, वेंस से ही होगी डील!

Iran US Talks Refusal: CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने ट्रंप प्रशासन को यह बता दिया है कि वह विटकॉफ और कुशनर के साथ बातचीत करने का इच्छुक नहीं है. अविश्वास को इसका कारण बताते हुए ईरान ने उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस के साथ चर्चा को प्राथमिकता दी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 25, 2026, 07:49 AM IST

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ट्रंप के दामाद और विटकॉफ से ईरान ने बातचीत से किया इनकार, वेंस से ही होगी डील!

US Iran Diplomatic Tensions: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच पिछले 26 दिनों से युद्ध जारी है. वहीं, 2 दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया था, लेकिन तेहरान ने सीजफायर से इनकार कर दिया था और तेल अवीव समेत अमेरिकी ठिकानों पर IRGC ने मिसाइलों की बौछार कर दी. अब, ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से हरी झंडी मिलने के बाद तेहरान ने अमेरिका के साथ संघर्ष-विराम वार्ता करने पर सहमति जताई है, हालांकि उसने ऐसा अपनी शर्तों पर करने की बात कही है. ये वार्ताएं पाकिस्तान में होनी तय हैं.

सूत्रों के हवाले से CNN ने बताया कि बुधवार को ईरानी प्रतिनिधियों ने ट्रंप प्रशासन से कहा कि वे अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ फिर से बातचीत शुरू नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बातचीत करना पसंद करेंगे. रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान का मानना ​​है कि विटकॉफ़ और कुशनर के साथ होने वाली बातचीत फलदायी नहीं होगी, क्योंकि "इज़राइल और अमेरिका द्वारा सैन्य कार्रवाई शुरू करने से पहले बातचीत टूट जाने के बाद से विश्वास की कमी हो गई है."

ये बातचीत क्यों है खास
CNN ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विटकॉफ, कुशनर और यहां तक कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो के विपरीत, वेंस को युद्ध समाप्त करने के मामले में अधिक सहानुभूतिपूर्ण माना जाता है. सूत्रों का मानना ​​है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं. इससे पहले मंगलवार को ट्रंप ने कहा था कि उनकी कूटनीतिक टीम के सभी प्रमुख सदस्य बातचीत में शामिल हैं. अमेरिकी प्रशासन की तरफ से ईरान के साथ बातचीत में शामिल लोगों के बारे में ट्रंप ने कहा, "जेडी वेंस शामिल हैं. मार्को शामिल हैं. जेरेड कुशनर शामिल हैं. स्टीव विटकॉफ़ शामिल हैं और मैं भी शामिल हूं."

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अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है और साथ ही यह भी कहा कि ईरान की नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने CNN को बताया कि अमेरिका की ओर से बातचीत कौन करेगा, यह फैसला ट्रंप ही करते हैं. लेविट ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप और सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप ही यह तय करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से बातचीत कौन करेगा. जैसा कि राष्ट्रपति ने आज कहा, उपराष्ट्रपति वेंस, विदेश मंत्री रूबियो, विशेष दूत विटकॉफ़ और कुशनर ये सभी बातचीत में शामिल होंगे."

पाकिस्तान कर रहा है मध्यस्थता
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ का एक आधिकारिक बयान साझा करके, वाशिंगटन और तेहरान के बीच चल रहे गतिरोध में इस्लामाबाद की संभावित मध्यस्थता की भूमिका को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज़ कर दी है. यह कदम प्रधानमंत्री शरीफ़ द्वारा 'एक्स' पर की गई एक पोस्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्रीय संकट का कूटनीतिक समाधान निकालने में मदद करने के लिए इस्लामाबाद की तत्परता व्यक्त की थी. शरीफ़ ने कहा था कि पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच "सार्थक और निर्णायक बातचीत" में मध्यस्थता करने के लिए "तैयार है और इसे अपना सौभाग्य मानता है." बशर्ते दोनों पक्षों की ओर से इस पर आपसी सहमति हो.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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