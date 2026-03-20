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इजरायल की हठधर्मिता पर ईरान का वार! स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद, दुनियाभर में मचा हड़कंप

Iran on Israel Airstrike Lebanon: नेतन्याहू सरकार के सनकी रवैये ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को जंग के मुंह में धकेल दिया है. इजरायली सेना ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए लेबनान में महज 10 मिनट में 100 से ज्यादा जगहों पर हमले कर 250 से ज्यादा बेगुनाहों की हत्या कर दी. इस हमले के बाद ईरान ने युद्धविराम तोड़ने की साजिश करार देते हुए इजरायल को चेतावनी दी है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 09, 2026, 12:09 AM IST

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लेबनान पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने बंद किया होर्मुज ()
लेबनान पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने बंद किया होर्मुज ()

Iran Closes Strait of Hormuz Again: मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिशों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. इजरायल की लगातार सैन्य कार्रवाई ने लेबनान को दहला दिया है, और अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सीजफायर टूटने की कगार पर पहुंच गया है. इजरायल के इन हमलों को लेकर ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है और चेतावनी दी है कि अगर यह हमला नहीं रुका, तो पूरा क्षेत्र में एक बार फिर जंग छिड़ सकती है. 

तेहरान ने नेतन्याहू सरकार पर आरोप लगाया है कि वह अमेरिका और ईरान के बीच हुए दो हफ्ते के अस्थायी युद्धविराम को कमजोर कर रहा है. ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी को एक सीनियर सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि इजरायल इस नाजुक सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है. अधिकारी ने कहा कि इजरायल के लेबनान पर हमले और हिंसक रवैये से अमेरिका के साथ हुए समझौते को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है.

नेतन्याहू को ईरान की कड़ी चेतावनी
ईरानी अधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो तेहरान किसी भी समय बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि मध्यस्थ देश आगे आएं और इस आक्रामक रवैये को रोकें. उन्होंने यह भी कहा कि अगर सीजफायर टूटता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इजरायल पर होगी और ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा.

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इस बीच ईरान ने एक और बड़ा संकेत दिया है. बताया जा रहा है कि अगर युद्धविराम समझौता टूटता है तो ईरान फिर से दुनिया का सबसे अहम व्यापारिक समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है, जो दुनिया भर में तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इसका असर हालिया दिनों भारत समेत कई एशियाई देशों में देखने को मिला, जहां पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत शुरू हो गई है.

यह भी पढ़ें: सीजफायर के बीच दिखा इजरायल का शैतानी चेहरा, लेबनान में बमबारी कर 250 से ज्यादा लोगों को उतारा मौत के घाट

ईरान ने फिर बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज!
इसी कड़ी में ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इजरायल के तेज हमलों के चलते ईरान ने इस समुद्री रास्ते को एक बार फिर से बंद कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने तेल टैंकरों की आवाजाही रोक दी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर फिर से चिंता पैदा हो गई है. ईरान ने अलर्ट जारी करते हुए वहां से गुजरने वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलने से पहले सूचित करने को कहा है. 

बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को सीजफायर का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद इजरायल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियान जारी रखे है. अल जजीरा ने लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि बुधवार को हुए हमलों में कम से कम 260 लोगों की मौत हो गई और लगभग 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.

इजरायली सेना ने हमलों को लेकर क्या कहा?
यहूदी सेना यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने इन हमलों की पुष्टि की है और अब तक सबसे बड़ा हमला बताया है. इजरायली सेना ने कहा कि यह "ऑपरेशन रोअरिंग लॉयन" के तहत अब तक का सबसे बड़ा हमला था. इस अभियान में बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया.

इजरायली सेना के मुताबिक, हमले में जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनमें इंटेलिजेंस सेंटर, हमलों की योजना बनाने वाले मुख्यालय, मिसाइल और नौसेना से जुड़े ढांचे, रदवान फोर्स और हवाई यूनिट्स के संसाधन शामिल थे. नेतन्याहू की सेना का कहना है कि यह ऑपरेशन सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर कई हफ्तों की योजना के बाद किया गया है. 

यह भी पढ़ें: युनूस सरकार ने जिसकी आड़ में शेख हसीन को किया बैन, तारिक रहमान ने उसे बना दिया कानून

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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