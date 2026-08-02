/ईरान की चेतावनी के बाद पीछे हटे ट्रंप? अमेरिका ने किया हमले रोकने का ऐलान, डील का भी किया दावा

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Iran warns US: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका को कोई भी बड़ा कदम उठाने के खिलाफ चेतावनी दी है. ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ेगा. मेहर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अरागची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान और सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ अलग-अलग टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ये बातें कहीं. इन बातचीत के दौरान उन्होंने क्षेत्र में हाल की घटनाओं पर अपने विचार साझा किए.
शिन्हुआ समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अरागची ने मुनीर और फिदान से कहा कि ईरान अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी हमले का कड़ा जवाब देगा. अपने सऊदी समकक्ष के साथ बातचीत में अरागची ने चेतावनी दी कि अमेरिका या इजरायल द्वारा की गई किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई और ऐसी गतिविधियों में किसी भी क्षेत्रीय सहयोग का ईरानी सेना द्वारा कड़ा और उचित जवाब दिया जाएगा. ईरान के इस चेतावनी के बाद ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर यह घोषणा की गई कि ईरान पर हमले फ़िलहाल रोक दिए गए हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि समझौते का खाका तैयार कर लिया गया है.
ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने कहा, "दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका के पास सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और वह ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है. हालांकि, ईरान और मध्य पूर्व के कुछ अन्य देशों ने हमले को रोकने का अनुरोध किया, क्योंकि समझौते का खाका तैयार हो चुका है." अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक, प्रस्तावित समझौते के तहत होर्मुज को तुरंत, पूरी तरह और बिना किसी रुकावट के खोलना ज़रूरी होगा. इसके अलावा, इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम से पैदा होने वाले खतरे को खत्म करना भी शामिल होगा. ट्रंप ने कहा, "मैंने दुनिया के भविष्य के साथ-साथ ईरान की स्थिरता और समृद्धि को ध्यान में रखते हुए हमले को रद्द करने का फैसला किया." ट्रंप ने यह भी बताया कि इज़राइल इस फैसले का समर्थन करता है. 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में, उन्होंने सभी पक्षों से समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का आग्रह किया.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि दोनों देशों ने हाल ही में हमले रोक दिए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से दुश्मनी शुरू हो गई।
दुश्मनी रुकने से पहले अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर कई हमले किए थे. अमेरिका ने कहा कि ये हमले होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए थे और इनका मकसद व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को कम करना था. इससे पहले, अरागची ने ब्रिटेन को ईरान पर हमले करने में अमेरिका के साथ किसी भी तरह के सैन्य सहयोग के खिलाफ चेतावनी दी थी. ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरागची ने शुक्रवार को ब्रिटिश विदेश सचिव एड मिलिबैंड के साथ टेलीफोन पर बातचीत की. बातचीत के दौरान, उन्होंने जोर देकर कहा कि हमलावरों के साथ किसी भी तरह का सहयोग भले ही वह मौजूदा रक्षा समझौतों के तहत हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.