/ईरान की चेतावनी के बाद पीछे हटे ट्रंप? अमेरिका ने किया हमले रोकने का ऐलान, डील का भी किया दावा

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने कहा, "दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका के पास सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और वह ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है. हालांकि, ईरान और मध्य पूर्व के कुछ अन्य देशों ने हमले को रोकने का अनुरोध किया, क्योंकि समझौते का खाका तैयार हो चुका है." अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक, प्रस्तावित समझौते के तहत होर्मुज को तुरंत, पूरी तरह और बिना किसी रुकावट के खोलना ज़रूरी होगा. इसके अलावा, इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम से पैदा होने वाले खतरे को खत्म करना भी शामिल होगा. ट्रंप ने कहा, "मैंने दुनिया के भविष्य के साथ-साथ ईरान की स्थिरता और समृद्धि को ध्यान में रखते हुए हमले को रद्द करने का फैसला किया." ट्रंप ने यह भी बताया कि इज़राइल इस फैसले का समर्थन करता है. 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में, उन्होंने सभी पक्षों से समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का आग्रह किया.