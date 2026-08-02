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ईरान की चेतावनी के बाद पीछे हटे ट्रंप? अमेरिका ने किया हमले रोकने का ऐलान, डील का भी किया दावा

Iran warns US: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका और इजरायल को किसी भी हमले के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए तैयार है. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमलों को कुछ समय के लिए रोकने की घोषणा की और दावा किया कि एक समझौते का खाका तैयार किया जा रहा है.

Written ByTauseef Alam
Published: Aug 02, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:27 AM IST
ईरान की चेतावनी के बाद पीछे हटे ट्रंप? अमेरिका ने किया हमले रोकने का ऐलान, डील का भी किया दावा

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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