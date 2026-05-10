टार्गेट लॉक, ऑडर का है इंतजार; ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी

Iran Threatens America: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने शनिवार (9 मई) को पर्शियन गल्फ में US संपत्तियों को एक कड़ी चेतावनी दी, जिसमें कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरानी तेल टैंकरों या कमर्शियल जहाज़ों के ख़िलाफ़ कोई भी आक्रामक कार्रवाई इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और सैन्य जहाज़ों पर ज़बरदस्त हमला किया जाएगा.

यह चेतावनी IRGC नौसेना कमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था, "चेतावनी! ईरान के तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाज़ों के ख़िलाफ़ कोई भी आक्रामकता इस क्षेत्र में अमेरिकी केंद्रों में से एक और दुश्मन के जहाज़ों पर ज़बरदस्त हमले का नतीजा होगी."

इसके बाद, IRGC एयरोस्पेस फ़ोर्स ने एक अलग पोस्ट में धमकी देते हुए कहा, "IRGC एयरोस्पेस फ़ोर्स की मिसाइलें और ड्रोन इस क्षेत्र में अमेरिकी ट्रार्गेटों और दुश्मन के हमलावर जहाज़ों पर लॉक हो गए हैं. हम फ़ायर करने के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं," पोस्ट में कहा गया. ये टिप्पणियाँ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास US नौसेना और ईरानी सेनाओं के बीच गोलीबारी के बाद बढ़ी क्षेत्रीय तनाव के बीच आई हैं.

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गुरुवार (7 मई) को, US राष्ट्रपति ट्रम्प ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में अमेरिकी और ईरानी नौसेना बलों के बीच गोलीबारी की पुष्टि की, जबकि दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू था; उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि तीन अमेरिकी विध्वंसक जहाज़ (डिस्ट्रॉयर्स) हमले की चपेट में आने के बावजूद रणनीतिक जलमार्ग से सफलतापूर्वक गुज़र गए.