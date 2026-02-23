एक हफ्ते में परमाणु बम बना लेगा ईरान; अमेरिकी अधिकारी ने दी चेतावानी

Iran America Nuclear Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने से एक हफ्ते दूर है, लेकिन अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Iran America Nuclear Deal: ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच दो राउंड की बातचीत हो चुकी है. आगामी 26 फरवरी को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में तीसरी राउंड की बातचीत होनी है. तीसरी राउंड की बातची से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि ईरान शायद परमाणु बम बनाने से एक हफ्ते दूर है और हम ऐसा नहीं होने देंगे. यानी अमेरिका ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा. हालांकि ईरान ने कई बार आधाकारिक तौर पर यह कहा है कि वह परमाणु बम नहीं बनाना चाहता है.
स्टीव विटकॉफ ने जोर देकर कहा है कि ईरान को यह साबित करना होगा कि वह बेहतर बर्ताव करेगा. उन्होंने एक टीवी चैनल से इंटरव्यू के दौरान कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत के दौरान ईरानी पक्ष पर दबाव डाल रहे हैं. विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट सिविलियन न्यूक्लियर मकसद से कहीं ज्यादा है. विटकॉफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात से हैरान हैं कि ईरानियों ने इतने दबाव के बावजूद अभी तक सरेंडर क्यों नहीं किया है?
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं और परमाणु प्रोग्राम को लेकर डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं. वहीं, ईरान अमेरिकी के किसी भी दबाव में झूकने को तैयार नहीं है. अमेरिका के शिर्ष नेतृत्व ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बराबरी और सम्माजन माहौल में.
अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पहले से ही एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन तैनात कर चुका है. वहीं, अमेरिका ने अपना दूसरा यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड नामक एयरक्राफ्ट कैरियर को रवाना कर दिया है. ताकि ईरान को पूरी तरह से घेरा जा सके और उस पर दबाव बनाई जा सके. साथ ही जरूरत पड़ने पर ईरान पर होने वाले हमले में इन एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद ली जा सके. वहीं, ईरान भी अमेरिका के किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है.