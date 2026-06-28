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अमेरिका-इज़रायल के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई; युद्ध अपराधों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत जाएगा ईरान

War Crimes Against Iran: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और इज़रायल पर गंभीर आरोप लगाते हुए युद्ध में हुई मौतों और कथित हमलों के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की है. वहीं, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमलों और युद्धविराम उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 28, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:27 PM IST
अमेरिका-इज़रायल के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई; युद्ध अपराधों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत जाएगा ईरान
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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