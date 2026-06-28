/अमेरिका-इज़रायल के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई; युद्ध अपराधों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत जाएगा ईरान

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War Crimes Against Iran: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने ईरान के खिलाफ किए गए अपराधों का गर्व से बखान करने वाले अमेरिकी और इजरायली नेताओं की आलोचना की और संघर्ष की वजह से ईरान में हुई मौतों के लिए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू अदालतों में कानूनी मामले चलाने का आग्रह किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर कई पोस्ट में, जब ईरान 'न्यायपालिका का राष्ट्रीय सप्ताह' मना रहा था, खामेनेई ने कहा, "इन अपराधों के बारे में अमेरिकी और इजरायल के कुछ नेताओं की कबूलनामे और यहां तक कि बेशर्मी से की गई डींगें हांकना, ईरानियों के उन अधिकारों को बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करती हैं जिनका उल्लंघन किया गया है."
खामेनेई ने अपने संदेश में ईरान के खिलाफ किए गए युद्ध अपराधों और मिनाब स्कूल की छात्राओं की मौत को याद किया और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों अदालतों में कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया. उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) पर कहा, "दूसरे और तीसरे थोपे गए युद्धों में ईरानी राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाए गए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान, मिनाब और लामर्ड में बच्चों की हत्या और युद्ध अपराधों से लेकर चिकित्सा केंद्रों पर हमलों तक, प्रत्येक एक कानूनी मामला है जिसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अदालतों में आगे बढ़ाया जाना चाहिए. नवजात शिशुओं की हत्या से लेकर हमारे प्यारे बुजुर्गों तक और सबसे बढ़कर, हमारे युग के अद्वितीय रत्न, हमारे महान, मुजाहिद नेता की शहादत, ये सभी हजारों बड़े कानूनी मामलों में से एक-एक मामला हैं जिन्हें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अदालतों में गंभीरता से आगे बढ़ाया जाना चाहिए."
अमेरिका ने किया युद्धविराम समझौते का उल्लंघन!
क्षेत्र में हो रही घटनाओं के बीच, ईरान के विदेश मंत्रालय ने रविवार (28 जून) की तड़के देश के दक्षिणी तट पर कई निगरानी और सर्विलांस सुविधाओं पर अमेरिकी हवाई हमलों की निंदा की. बयान में कहा गया, "ये क्रूर हमले, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2, पैराग्राफ 4 का स्पष्ट उल्लंघन हैं और 18 जून, 2026 के युद्धविराम समझौते के पहले पैराग्राफ का भी खुला उल्लंघन हैं, यह दिखाते हैं कि अमेरिकी शासन अपने स्वयं के वादों को कोई महत्व या विश्वसनीयता नहीं देता है, और यह विश्वासघात इस शासन की प्रकृति का हिस्सा है." अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को कहा कि युद्धविराम का उल्लंघन करने के जवाब में अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों और तटीय रडार साइटों पर हमले किए। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर उल्लंघन जारी रहा तो ईरान को खत्म कर दिया जाएगा.
IRGC ने किया जवाबी हमला, कुवैत और बहरीन में US सैन्य ठिकानों को बनिया निशाना
इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बताया कि कमांडर-इन-चीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर और हमले किए। इसके जवाब में, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने रविवार को दावा किया कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन के संयुक्त ऑपरेशन में नष्ट कर दिया है. IRGC ने इन हमलों को ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी सेना के दूसरे दौर के हमलों का बदला बताया. IRGC ने कहा कि यह ऑपरेशन हालिया अमेरिकी आक्रामकता का "कड़ा जवाब" था.