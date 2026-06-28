/अमेरिका-इज़रायल के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई; युद्ध अपराधों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत जाएगा ईरान

क्षेत्र में हो रही घटनाओं के बीच, ईरान के विदेश मंत्रालय ने रविवार (28 जून) की तड़के देश के दक्षिणी तट पर कई निगरानी और सर्विलांस सुविधाओं पर अमेरिकी हवाई हमलों की निंदा की. बयान में कहा गया, "ये क्रूर हमले, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2, पैराग्राफ 4 का स्पष्ट उल्लंघन हैं और 18 जून, 2026 के युद्धविराम समझौते के पहले पैराग्राफ का भी खुला उल्लंघन हैं, यह दिखाते हैं कि अमेरिकी शासन अपने स्वयं के वादों को कोई महत्व या विश्वसनीयता नहीं देता है, और यह विश्वासघात इस शासन की प्रकृति का हिस्सा है." अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को कहा कि युद्धविराम का उल्लंघन करने के जवाब में अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों और तटीय रडार साइटों पर हमले किए। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर उल्लंघन जारी रहा तो ईरान को खत्म कर दिया जाएगा.