इजरायल ने ईरान में भड़काई विद्रोह की आग? सेना ने देशवासियों से किया ये बड़ा आह्वान

Iran Protest News: ईरान में वहां की मौजूदा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट हो रहे हैं. इस बीच ईरान की सेना ने देशवासियों से सतर्क और एकजुट रहने का आह्वान किया है, ताकि दुश्मन की साजिशों को नकाम किया जा सके. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Iran Protest News: ईरान में बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकठन को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन, मौजूदा शासन को उखार फेंकने का अभियान बन चुका है. इस प्रदर्शन को अमेरिका और इजरायल की तरफ से पूरा समर्थन हासिल है. इस बीच ईरानी सेना ने देशवासियों से खास अपील की है कि वे एकजुट रहें, ताकि दुश्मन की साजिशों को नाकाम किया जा सके.
ईरान की सेना ने संकल्प लिया कि वह ईरान की रणनीतिक, सार्वजनिक संपत्तियों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगी. ईरा की सेना ने इजरायल पर गंभीर आरोप लगाया कि इजरायल, ईरानी लोगों का समर्थन करने के नाम पर देश में विद्रोह को भड़का रहा है. ईरानी सेना ने इजरायल पर यह भी आरोप लगाया कि वह ईरान के शहरों में शांति व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को बाधित करने की कोशिश कर रहा है.
ईरानी सेना ने कहा कि ईरान एक युद्ध के बीच में है. ईरानी सेना ने देशवासियों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और दुश्मन की साजिशों को हराने के लिए एकजुट रहें.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सशस्त्र बलों के साथ, ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के कमांड के तहत, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखेगी और रणनीतिक बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगी.
ईरान की संवैधानिक परिषद के प्रवक्ता हादी तहान नाजिफ ने देश में विरोध प्रदर्शनों के लिए विदेशी हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया. बीते शनिवार (10 जनवरी) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हादी तहान नाजिफ ने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप ने लोगों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को दंगों और अशांति में बदल दिया है.
बीते शनिवार (10 जनवरी) को ईरान के शहर बहरेस्तान के गवर्नर ने बताया कि शहर में सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने और दंगों का नेतृत्व करने के आरोप में 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.