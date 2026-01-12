Advertisement
ईरान में 6 भारतीयों की गिरफ्तारी का दावा निकला झूठा, राजदूत ने दी चेतावनी

Iran Protests Fake News: ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैल रही है. ईरान ने भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी के दावों का खंडन किया है. भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने अफवाहें फैलाने वालों को चेतावनी दी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 12, 2026, 10:24 AM IST

Iran Protests: ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच फेक न्यूज़ का बाजार फल-फूल रहा है. सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं. इन दावों में से एक यह है कि ईरान में कुछ भारतीय और अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, ईरान ने साफ किया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को गिरफ़्तार नहीं किया गया है. इस बीच ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फथाली ने ईरान में छह भारतीय और दस अफगान नागरिकों की कथित गिरफ़्तारी के बारे में फेक न्यूज फैलाने के खिलाफ चेतावनी दी है.

लोगों से ऑनलाइन जानकारी ढूंढते और इस्तेमाल करते समय सावधान रहने का आग्रह करते हुए उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "ईरान में हो रहे घटनाक्रम के बारे में कुछ विदेशी एक्स अकाउंट्स पर फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह से झूठी हैं. मैं सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी खबरें विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त करें."

दूसरे सप्ताह भी प्रदर्शन
वहीं, ईरान में दूसरे सप्ताह भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे. आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन अब सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों में बदल गए हैं. अशांति के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरानी अधिकारियों से "अधिकतम संयम" बरतने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन और शांतिपूर्ण सभा जैसे मौलिक अधिकारों को बनाए रखा जाना चाहिए और संरक्षित किया जाना चाहिए.

अभी तक कितने लोगों की मौत
CNN के मुताबिक, ईरान में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का हवाला देते हुए पिछले 15 दिनों में सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 420 लोग मारे गए हैं. गुटेरेस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा और अत्यधिक बल प्रयोग की खबरों पर चिंता व्यक्त की, अधिकारियों से अनुचित प्रतिक्रियाओं से बचने और सूचना और संचार सेवाओं तक पहुंच बहाल करने का आग्रह किया. वहीं, इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इजरायल ईरान में हो रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहा है. उन्होंने स्वतंत्रता के लिए विरोध कर रहे ईरानी नागरिकों के प्रति समर्थन व्यक्त किया और दमन के सामने उनके साहस की प्रशंसा की.

ईरान ने दी चेतावनी
ईरानी अधिकारियों ने अशांति के लिए विदेशी समर्थित तत्वों और "दंगाइयों" को दोषी ठहराया है, जबकि इस बात पर जोर दिया है कि वास्तविक आर्थिक मुद्दों को संबोधित किया जाएगा. इस बीच, तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार, ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आज़ाद ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही दृढ़ता से और बिना किसी नरमी के की जाएगी.

