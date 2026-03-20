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Zee SalaamMuslim World5 साल तक भारत की गैस सप्लाई पर संकट! कतर के खुलासे से दुनियाभर में मचा हड़कंप

5 साल तक भारत की गैस सप्लाई पर संकट! कतर के खुलासे से दुनियाभर में मचा हड़कंप

Qatar LNG Export Crisis: ईरानी हमलों के कारण कतर के LNG प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे गैस की आपूर्ति पांच साल तक बाधित हो सकती है. कतर ने चेतावनी दी है कि इसका भारत, चीन और यूरोप सहित कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा असर पड़ेगा.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 20, 2026, 10:10 AM IST

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5 साल तक भारत की गैस सप्लाई पर संकट! कतर के खुलासे से दुनियाभर में मचा हड़कंप

Qatar LNG Export Crisis: मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच कतर के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को एक बड़ा झटका लगा है. कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी Qatar Energy के CEO और देश के ऊर्जा मामलों के राज्य मंत्री साद अल-काबी ने खुलासा किया है कि हाल के हमलों ने देश की LNG निर्यात क्षमता के लगभग 17 फीसद हिस्से को प्रभावित किया है. इस नुकसान से कतर को सालाना राजस्व में अनुमानित 20 डॉलर बिलियन का नुकसान हो सकता है.

अल-काबी के मुताबिक, इन हमलों के कारण जरूरी मरम्मत का काम लंबा चल सकता है. इस वजह से अगले तीन से पांच सालों में करीब 12.8 मिलियन टन के सालाना LNG उत्पादन में रुकावट आ सकती है. इसका वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा असर पड़ेगा, खासकर भारत, चीन और कई यूरोपीय देशों पर, जो बड़े पैमाने पर कतर से गैस आयात करते हैं.

हाल के हमलों में कतर की 14 LNG ट्रेनों में से कम से कम दो को गंभीर नुकसान पहुंचा और इसकी दो Gas-to-Liquids (GTL) सुविधाओं में से एक को भी नुकसान हुआ. स्थिति तब और बिगड़ गई जब रास लाफ़ान इंडस्ट्रियल सिटी कतर के सबसे बड़े LNG हब पर एक मिसाइल हमला हुआ, जिसके चलते कंपनी को अपने पूरे LNG उत्पादन पर "फोर्स मेज्योर" घोषित करना पड़ा. रॉयटर्स से बात करते हुए, अल-काबी ने कहा, "मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कतर और पूरा क्षेत्र इस तरह के हमले का शिकार होगा, खासकर रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान यह और भी चौंकाने वाली बात है कि ऐसा हमला एक मुस्लिम देश द्वारा किया गया." 

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उन्होंने साफ किया कि उत्पादन फिर से शुरू करने के लिए इस क्षेत्र में शत्रुता का समाप्त होना एक अनिवार्य शर्त है. इन हमलों के परिणाम सिर्फ कतर तक ही सीमित नहीं हैं. वैश्विक ऊर्जा कंपनियां भी इससे प्रभावित हुई हैं. ExxonMobil की क्षतिग्रस्त LNG परियोजनाओं में हिस्सेदारी है, जबकि Shell प्रभावित GTL संयंत्र में एक भागीदार है. ExxonMobil की LNG Train S4 में 34 फीसद और Train S6 में 30 फीसद हिस्सेदारी है, जिसका अर्थ है कि इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया और चीन को होने वाली आपूर्ति बाधित होगी. 

अल-काबी ने दी चेतावनी
अल-काबी ने चेतावनी दी कि इस हमले ने पूरे क्षेत्र को 10 से 20 साल पीछे धकेल दिया है और कतर की "सुरक्षित ऊर्जा हब" के रूप में बनी छवि को भी गहरा आघात पहुंचाया है. उन्होंने कहा कि मरम्मत में कम से कम एक साल लगेगा, जबकि पूरा उत्पादन सामान्य स्तर पर लौटने में कई साल लग सकते हैं.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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