US के अब्राहम लिंकन कैरियर के पास पहुंच गया ईरानी ड्रोन, फिर जो हुआ...

Iran US Tensions: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिका ने अपना अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है. इसी दौरान एक ईरानी ड्रोन अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत के खतरनाक रूप से करीब आ गया. अमेरिकी F-35C स्टील्थ फाइटर जेट ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया. इस घटना के बाद किसी भी पल एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकता है. अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध और भी ज़्यादा गंभीर होते दिख रहे हैं.

अमेरिका की सेना ने कहा कि उसने मंगलवार को अरब सागर के ऊपर एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया. यह ड्रोन एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के बहुत करीब आ रहा था और "खतरनाक तरीके" से आगे बढ़ रहा था. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता टिम हॉकिन्स ने कहा कि कैरियर से ऑपरेट हो रहे एक F-35C स्टील्थ फाइटर जेट ने जहाज और उस पर मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में यह कार्रवाई की. अमेरिकी सेना का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से बचाव के मकसद से की गई थी.

500 मील दूर था ड्रोन

अमेरिकी जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन ईरान के तट से लगभग 500 मील दूर था. एक ईरानी ड्रोन जहाज़ के काफिले के पास आया, लेकिन ड्रोन का मकसद साफ नहीं था. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इस घटना में अमेरिका का कोई भी मिलिट्री सामान खराब नहीं हुआ और न ही कोई अमेरिकी सैनिक घायल हुआ. हालांकि, एहतियात के तौर पर ड्रोन को तुरंत मार गिराया गया. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है और ईरान के साथ तनाव बना हुआ है.

अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को दी धमकी

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह नए न्यूक्लियर समझौते के लिए बातचीत की मेज पर नहीं आता है, तो अमेरिका उसके खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है. ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जीन-पियरे ने एक टेलीविजन चैनल को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच इस हफ्ते के आखिर में बातचीत होनी तय है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा पहले डिप्लोमेसी और बातचीत पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका के पास दूसरे ऑप्शन भी हैं, जिसमें मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल भी शामिल है.