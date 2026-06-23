मंत्रालय ने बताया कि नेताओं ने ओमान और ईरान के बीच सहयोग के संबंधों के साथ-साथ ईरान-अमेरिका MoU और होर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में की गई घोषणाओं पर "रचनात्मक" बातचीत की. मंत्रालय ने लिखा, "बैठक के दौरान, उन्होंने ओमान सल्तनत और ईरान के इस्लामी गणराज्य के बीच सहयोग और अच्छे पड़ोसी संबंधों पर चर्चा की. साथ ही, उन्होंने आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए इन संबंधों को विकसित करने के तरीकों और क्षेत्रीय स्थिति में हालिया घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया. दोनों पक्षों ने शांति प्रयासों का समर्थन करने, तनाव कम करने और स्थिरता बढ़ाने के लिए मौजूदा राजनयिक माहौल का लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया. यह सब अंतरराष्ट्रीय कानून और अच्छे पड़ोसी संबंधों के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिए, ताकि तनाव कम करने के अवसर बढ़ें और क्षेत्र की सुरक्षा तथा होर्मुज जलडमरूमध्य और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में समुद्री आवाजाही सुरक्षित रहे."