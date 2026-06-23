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US Iran Deal: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और संसद अध्यक्ष महामहिम घालीबाफ़ सोमवार को ओमान की अपनी आधिकारिक यात्रा के तहत मस्कट पहुंचे. ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल-बुसैदी ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया. ओमान के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "विदेश मंत्री महामहिम सैयद बद्र बिन हमद अल-बुसैदी ने आज शाम ईरान के इस्लामी गणराज्य की सलाहकार सभा के अध्यक्ष महामहिम डॉ. मोहम्मद बाघेरी घालीबाफ़ और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया. यह स्वागत ओमान सल्तनत की उनकी आधिकारिक यात्रा के दौरान ईरान के इस्लामी गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम डॉ. सैयद अब्बास अरागची की मौजूदगी में किया गया."
मंत्रालय ने बताया कि नेताओं ने ओमान और ईरान के बीच सहयोग के संबंधों के साथ-साथ ईरान-अमेरिका MoU और होर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में की गई घोषणाओं पर "रचनात्मक" बातचीत की. मंत्रालय ने लिखा, "बैठक के दौरान, उन्होंने ओमान सल्तनत और ईरान के इस्लामी गणराज्य के बीच सहयोग और अच्छे पड़ोसी संबंधों पर चर्चा की. साथ ही, उन्होंने आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए इन संबंधों को विकसित करने के तरीकों और क्षेत्रीय स्थिति में हालिया घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया. दोनों पक्षों ने शांति प्रयासों का समर्थन करने, तनाव कम करने और स्थिरता बढ़ाने के लिए मौजूदा राजनयिक माहौल का लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया. यह सब अंतरराष्ट्रीय कानून और अच्छे पड़ोसी संबंधों के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिए, ताकि तनाव कम करने के अवसर बढ़ें और क्षेत्र की सुरक्षा तथा होर्मुज जलडमरूमध्य और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में समुद्री आवाजाही सुरक्षित रहे."
बैठक में कौन-कौन होगा शामिल?
मंत्रालय ने आगे कहा, "बैठक में विदेश मंत्रालय के अवर सचिव शेख अब्दुलअजीज बिन अब्दुल्ला अल-हिनाई, ओमान सल्तनत में ईरान के इस्लामी गणराज्य के राजदूत महामहिम मूसा फरहांग और दोनों पक्षों के कई अधिकारी शामिल हुए." ओमान के विदेश मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में ईरानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और "अंतर्राष्ट्रीय कानून" के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने लिखा, "आज शाम मस्कट में ईरान की संसद के स्पीकर महामहिम डॉ. गालिबाफ और विदेश मंत्री डॉ. अराघची का स्वागत किया. हाल ही में ईरान-अमेरिका के बीच हुए MoU, खासकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जुड़े पैराग्राफ पर रचनात्मक बातचीत हुई. हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षित आवाजाही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई."
क्यों जरूरी है ये बैठक
यह घटनाक्रम तब हुआ है जब ईरान और अमेरिका ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में "घटनाओं और गलतफहमी से बचने" के लिए सीधी बातचीत की व्यवस्था स्थापित की है. मध्यस्थ कतर और पाकिस्तान ने सोमवार को 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत उच्च-स्तरीय बातचीत के पहले दौर के बाद इसकी घोषणा की. बयान में कहा गया, "इसके अलावा, होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और किसी भी घटना या गलतफहमी से बचने के लिए, MoU के पैराग्राफ 5 में बताए गए समय के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत की एक व्यवस्था बनाई गई है."