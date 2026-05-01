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ईरान ने अमेरिका के दावों को किया खारिज, सुप्रीम लीडर के स्वास्थ्य पर फैली अफवाहों पर जवाब

Iran News: ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी अयातुल्ला मोहसेन कोमी ने अमेरिका के उन दावों को खारिज किया जिनमें सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए गए थे. उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और अफवाहें फैलाई जा रही हैं. कोमी ने इसे पश्चिमी देशों की साजिश बताया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 01, 2026, 03:06 PM IST

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ईरान ने अमेरिका के दावों को किया खारिज, सुप्रीम लीडर के स्वास्थ्य पर फैली अफवाहों पर जवाब

Iran News: ईरान में असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट्स के सदस्य और ईरान के सुप्रीम लीडर के दफ्तर में इंटरनेशनल मामलों के डिप्टी चीफ अयातुल्ला मोहसेन कोमी ने ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के बारे में अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि वह स्वस्थ हैं. कोमी ने कहा कि वेस्टर्न मुल्कों के जरिए ऐसी चालें इसलिए चली जाती हैं, ताकि वे हमारी प्रतिक्रिया जान सकें और अफवाहें फैला सकें.

उन्होंने कहा, "कुछ लोग सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद मोजतबा खामेनेई के स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं. यह दुश्मन जरिए इस्तेमाल की जाने वाली एक चाल है, जो यह कहना चाहता है, "वह उपस्थित क्यों नहीं हैं? वह कोई ऑडियो या वीडियो संदेश क्यों नहीं भेजते? जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की है, वे आगे आकर बात क्यों नहीं करते?' वे इन सवालों का इस्तेमाल करके हमें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करना चाहते हैं, ताकि वे अपने लक्ष्य हासिल कर सकें." कोमी ने कहा कि चोटों के बावजूद, ईरानी अधिकारी अब सर्वोच्च नेता के जीवन को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "अभी हमारे लिए सबसे जरूरी मुद्दा सुप्रीम लीडर के जीवन को बचाने में मदद करना है. उन्होंने कहा, "मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चोटों के बावजूद, खुदा ने उन्हें शियाओं के लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा है." कोमी ने इस बात की भी पुष्टि की कि मोजतबा खामेनेई उस इमारत में मौजूद थे जिस पर बमबारी हुई थी, लेकिन वे बच गए.

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उन्होंने कहा, "वह उसी इमारत में थे जिस पर बमबारी हुई थी, जहां अन्य लोग शहीद हो गए थे. धमाके से कुछ ही मिनट पहले, ईश्वर की इच्छा से, वह आंगन में चले गए थे. ईश्वर चाहते थे कि वे सुरक्षित रहें."कोमी ने आगे कहा, "वर्तमान में, वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और सक्रिय रूप से कामकाज संभाल रहे हैं. वह अपने सीधे पर्यवेक्षण में बातचीत और जमीनी अभियानों से संबंधित मामलों की देखरेख करते हैं। हाल ही में, उन्होंने बातचीत करने वाली टीम को विभिन्न परिस्थितियों में क्या कदम उठाने हैं, इस बारे में विशेष निर्देश भी दिए.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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