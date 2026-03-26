‘अमेरिका के F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराया’, ईरानी फौज का बड़ा दावा

Middle East Conflict: ईरान और इजरायल में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के एक F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराया है. ईरानी मीडिया के मुताबिक, यह कार्रवाई देश की हवाई रक्षा प्रणाली द्वारा की गई थी और हालिया सैन्य तनाव के बीच इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जा रहा है. लेकिन, अब तक इस दावे की कोई स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

IRGC ने पहले भी अमेरिका के F-15 जैसे लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया था. इन दावों को अमेरिका ने "बेबुनियाद" बताकर खारिज कर दिया था. इस बीच 2026 में चल रहे अमेरिका-ईरान तनाव के दौरान अमेरिकी सेना को हुए नुकसान के संबंध में कई रिपोर्टें सामने आई हैं. इन रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका को अब तक लगभग 18 सैन्य विमानों का नुकसान हुआ है. इस कुल नुकसान में सबसे ज़्यादा नुकसान ड्रोन क्षेत्र में हुआ है.

अमेरिका को हुआ करोड़ों का नुकसान

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के 12 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए गए हैं. MQ-9 रीपर एक अत्याधुनिक ड्रोन है जिसका उपयोग लंबी अवधि की निगरानी और सटीक हमलों के लिए किया जाता है. हेलफायर मिसाइलों से लैस यह ड्रोन लगभग 27 घंटे तक लगातार हवा में रहने में सक्षम है. इन ड्रोनों को ईरानी सैन्य ठिकानों और रिवोल्यूशनरी गार्ड के अड्डों को निशाना बनाने के लिए तैनात किया गया था. लेकिन, ईरान की मज़बूत हवाई रक्षा प्रणाली ने उन्हें रास्ते में ही सफलतापूर्वक रोककर नष्ट कर दिया. एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत लगभग 250 करोड़ आंकी गई है.

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इससे पहले तीन अमेरिकी विमान हो गए थे क्रैश

इसके अलावा हाल ही में अमेरिका के तीन F-15 लड़ाकू विमानों के नष्ट होने के संबंध में भी रिपोर्टें सामने आई हैं. इन रिपोर्टों के अनुसार, कुवैती वायु सेना ने गलती से इन विमानों को दुश्मन विमान समझ लिया और उन पर मिसाइलों से हमला कर दिया. ये विमान ईरान के खिलाफ एक मिशन पर थे. इस घटना में तीनों पायलटों की मौत हो गई. लेकिन F-15 एक पुराना विमान है, फिर भी इसे आज भी एक शक्तिशाली लड़ाकू विमान माना जाता है, जो हवा से हवा और हवा से ज़मीन दोनों तरह के हमले करने में सक्षम है.

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