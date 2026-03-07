2350km की दूरी, 4 देश और 5 सिक्यूरिटी लेयर को भेदकर इजराइल में कयामत बरपा रहा ईरानी मिसाइल

Advertisement
Zee SalaamMuslim World2350km की दूरी, 4 देश और 5 सिक्यूरिटी लेयर को भेदकर इजराइल में कयामत बरपा रहा ईरानी मिसाइल

Iran Israel War:ईरान से लगभग 2350 किमी के फासले पर इजराइल है. दोनों के बीच इराक, सीरिया और जॉर्डन जैसे देश है. इन सब के बावजूद पांच जगहों पर ईरानी मिसाइल को रोका जा रहा है, फिर भी सबको सुरक्षा लेयर्स को भेदते हुए मिसाइल इजराइल के शहरों में पहुंचकर उसे बर्बाद कर रहा है. 

Written By  Abbas Mehdi Rizvi|Edited By: Hussain Tabish|Last Updated: Mar 07, 2026, 05:01 PM IST

नई दिल्ली:  ईरान और इजराइल के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर पहुँच चुका है. ईरान ने इजराइल के तेल अबीब शहर को ठीक वैसी ही खंडर में तब्दील कर दिया है, जैसे इजराइल ने गज़ा पर बमबारी कर एक जिंदा शहर को खंडर बना दिया है. ईरान खाड़ी मुल्कों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी लगभग ध्वस्त कर चुका है. इस जंग में संभावित हार को देखते हुए अमेरिका ने ईरान से जंगबंदी की अपील की थी, जिसे ईरान ने ये कहकर ठुकरा दिया है कि वो आखिरी सांस और आखिरी गोली तक इजराइल और अमेरिका का सामना करेगा. वो जंग तबतक जारी रखेगा जबतक अपने दुश्मनों को कब्रगाह में न पहुंचा दे. 

इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि ईरान से इजराइल की दूरी लगभग 2350 किमी है. ट्रेन से अगर ये दूरी तय की जाए तो कम से कम 50 घंटे लगेंगे और फ्लाइट से ये दूरी तय करने में 6-7 घंटे का वक़्त लगता है. ईरान और इजराइल के बीच कई देश की सरहदें पड़ती है, लेकिन इन सब के बावजूद ईरान का मिसाइल आखिर कैसे बेरोक- टोक इजराइल पहुंचकर उसके सैन्य ठिकानों को धुँआ- धुँआ कर रहा है? ईरान की मिसाइले मिडिल ईस्ट में भी चारो तरफ़ चल रही हैं, और अमेरिक सैन्य ठिकानों पर बमों की बारिश कर रही है. लेकिन इज़रायल तक पहुंचने में उसे कितनी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना या चकमा देना होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं.
 

ईरान से जब कोई बैलिस्टिक या क्रूज़ मिसाइल  इज़रायल  की तरफ़ दागी जाती है, तो वह सीधे जाकर टारगेट पर हिट नहीं करतीं, बल्कि उसे रास्ते में कई मुल्कों के ऊपर से गुजरना पड़ता है. हर पड़ाव पर एक नया सिक्योरिटी लेयर उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है. ईरान से निकलते ही सबसे पहेल इराक़ पड़ता है. इराक़ में Patriot missile defense system तैनात है. यानी ईरान से निकली मिसाइल को सबसे पहले इसी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को पार करना पड़ता है. इसके बाद मिसाइल का रास्ता सीरिया और जॉर्डन के एयरस्पेस से होकर गुजरता है. यहां इज़रायल की एयरफोर्स के फाइटर जेट लगातार निगरानी में रहते हैं. रडार से उसकी ट्रैकिंग होती है, और अक्सर इसी इलाक़े में मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है.

जैसे ही कोई मिसाइल जॉर्डन के ऊपर पहुंचती है, तो उसे हवा में ही मार गिराने की कोशिश की जाती है. लेकिन अगर कोई मिसाइल तमामा देशों की एयर स्पेस को पार करते हुए आगे बढती है तो Mediterranean Sea में तैनात अमेरिकी नेवल वॉरशिप एंटी-मिसाइल सिस्टम के साथ उसको ट्रैक करते हैं. यानी जमीन, हवा और समुंदर तीनों जगह से ईरानी मिसाइल को रोकने की कोशिश होती है. और जब ये मिसाइल इसे भी पार कर लेती है तो इज़रायल के अंदर मल्टी-लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं.  

इज़रायल में सबसे पहले Arrow missile defense system जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में रोकने के लिए बनाया गया है, वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं. इसके बाद आता है THAAD, और फिर Patriot missile defense system.और फिर David's Sling और सबसे आख़िर मे आयरन डोम. यानी कुल मिलाकर पाँच लेयर का एक ऐसा एयर डिफेंस जो किसी भी मिसाइल को एक के बाद एक कई लेयर पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद अगर मिसाइलें इन सभी लेयर को पार कर जाएँ, और जाकर गिरें इज़रायल के तेल अवीव, हाईफ़ा,अश्कलोन, जेरूसलम में तो ये कोई आम बात नहीं है. 

ईरान के मिसाइल ने दुनिया में अबतक बनी सभी सिक्यूरिटी सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है. यूरोप और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों ने ईरान की ताकत का आकलन करने में भारी भूल की है, जिसका खामियाजा वो चुका रहे हैं, और आगे भी चुकाते रहेंगे. 
 

 इसे भी पढ़ें: ईरान की जवाबी मार से हिला अमेरिका; 100 घंटे की जंग में 48 हजार करोड़ रुपये के हथियार तबाह

इसे भी पढ़ें: ईरान युद्ध के साए में अमेरिका के मुसलमानों का रमजान, डर और अनिश्चितता के बीच निभा रहे परंपराएँ

Abbas Mehdi Rizvi

iran israel wariran us warIranian missilesSalaam News

2350km की दूरी 4 देश और 5 सिक्यूरिटी लेयर को भेदकर इजराइल में कयामत बरपा रहा ईरान
