“बड़ी गलती पड़ेगी भारी”, ईरान की संसद के स्पीकर की दुश्मनों को सख्त चेतावनी

Middle East Tensions: ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर ग़ालिबफ़ ने दुश्मन की आक्रामकता की निंदा करते हुए कहा कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा. यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सेना की तैनाती बढ़ने की खबरें आ रही हैं, जिसमें USS Tripoli पर हजारों अमेरिकी मरीन सैनिकों का पहुंचना भी शामिल है.

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ईरान की जनता सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में न सिर्फ अपने अधिकारों की रक्षा करेगी, बल्कि दुश्मन को उनके कृत्यों पर पछताने पर भी मजबूर कर देगी. ईरानी संसद के स्पीकर ने एक्स पर लिखा, "दुश्मन अपनी इच्छाओं को खबर बनाकर पेश करता है, और साथ ही हमारे राष्ट्र को धमकाता भी है. यह एक बड़ी गलती है. अगर वे हम पर एक वार करेंगे, तो उन्हें बदले में कई वार झेलने पड़ेंगे. ईश्वर ने चाहा तो, ईरान की जनता सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में दुश्मन को उसकी आक्रामकता पर पछताने पर मजबूर कर देगी और अपने अधिकारों को वापस हासिल कर लेगी."

यह भी पढ़ें:- क्या खत्म होने वाली है ईरान-इजरायल जंग? ट्रंप के बयान से बढ़ी हलचल, जानें क्या कहा?

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले भी दी थी चेतावनी

इससे पहले सोमवार को, गालिबफ ने बाजार खुलने से पहले फैलाई जाने वाली भ्रामक "खबरों" के अभियानों के खिलाफ चेतावनी दी थी. उन्होंने इन खबरों को ईरान के दुश्मनों द्वारा मौजूदा युद्ध के दौरान मुनाफा कमाने के लिए बाज़ारों में हेरफेर करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले जानबूझकर रचे गए हथकंडे बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, "सावधान रहें: बाज़ार खुलने से पहले आने वाली तथाकथित 'खबरें' या 'सच्चाई' अक्सर सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए रचा गया एक जाल होती हैं. मूल रूप से यह एक विपरीत संकेत होता है. ठीक इसका उल्टा करें. अगर वे किसी शेयर का भाव बढ़ाते हैं, तो उसे शॉर्ट करें. अगर वे उसे गिराते हैं, तो उसे लॉन्ग करें. कल अगर आपको कुछ ऐसा दिखे? तो आपको पता है कि क्या करना है."

अमेरिका को दी धमकी

ग़ालिबफ़ ने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि किसी भी तरह के ज़मीनी आक्रमण का "लगातार" और "निर्णायक" जवाब दिया जाएगा. उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह कूटनीतिक पहलों का इस्तेमाल, जिसमें 15-सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव भी शामिल है, गुप्त आक्रमण की योजनाओं के लिए एक आड़ के तौर पर कर रहा है. ग़ालिबफ़ ने घोषणा की कि ईरानी सेनाएं ज़मीन के रास्ते देश में घुसने की कोशिश करने वाले किसी भी अमेरिकी सैनिक का "इंतज़ार" कर रही हैं.

सैनिकों को कर रहा है अमेरिका आग के हवाले

उन्होंने धमकी दी कि वे ऐसे सैनिकों को "आग के हवाले कर देंगे" और उनके "क्षेत्रीय सहयोगियों को हमेशा के लिए दंडित करेंगे." उन्होंने अमेरिका के मौजूदा कूटनीतिक संकेतों को "फर्जी खबर" बताकर खारिज कर दिया, जिनका मकसद दुनिया के वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करना था. ग़ालिबफ़ ने कहा कि तेहरान अब अमेरिका और इजरायल की कार्रवाइयों में कोई फर्क नहीं करेगा, और इस इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकानों को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के लिए जायज़ निशाना मानेगा. उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज़ जलडमरूमध्य में हालात जंग से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं लौटेंगे. इससे ज़ाहिर होता है कि ईरान इस जलमार्ग पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है.