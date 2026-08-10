Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /होर्मुज पर ईरान का बड़ा खेल! संसद ने पास किया ऐसा प्लान, बढ़ी नेतन्याहू और ट्रंप की टेंशन

होर्मुज पर ईरान का बड़ा खेल! संसद ने पास किया ऐसा प्लान, बढ़ी नेतन्याहू और ट्रंप की टेंशन

Iran Strait of Hormuz Security Plan: ईरान की एक संसदीय समिति ने होर्मुज जलडमरूमध्य और खाड़ी की सुरक्षा से जुड़ी एक रणनीतिक कार्य योजना को मंजूरी दी है. इस बात की आशंका के बीच कि ईरान के इस कदम से क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 10, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:06 AM IST
होर्मुज पर ईरान का बड़ा खेल! संसद ने पास किया ऐसा प्लान, बढ़ी नेतन्याहू और ट्रंप की टेंशन

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रील बनाने गया था 17 साल का मुस्लिम बच्चा, गार्ड विवेक ने मारी गोली, किया ये दावा
2
3
4
5