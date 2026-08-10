/होर्मुज पर ईरान का बड़ा खेल! संसद ने पास किया ऐसा प्लान, बढ़ी नेतन्याहू और ट्रंप की टेंशन

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Iran News: ईरान की संसदीय समिति ने होर्मुज जलडमरूमध्य सुरक्षा कार्य योजना को मंज़ूरी दे दी. सरकारी समाचार एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति ने होर्मुज जलडमरूमध्य और खाड़ी की "सुरक्षा और सतत प्रगति सुनिश्चित करने" के लिए एक रणनीतिक कार्य योजना की रूपरेखा को मंज़ूरी दे दी है. IRNA ने समिति के प्रवक्ता हसन कशकावी के हवाले से बताया कि समिति की बैठक में इस योजना पर चर्चा की गई और बिना किसी विरोध के इसे मंज़ूरी दे दी गई.
शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कशकावी ने कहा कि सांसदों ने योजना के सामान्य ढांचे को मंज़ूरी देने से पहले संबंधित ईरानी निकायों से मिले प्रस्तावों की समीक्षा की. IRNA के मुताबिक, यह कानून 13 जुलाई को औपचारिक रूप से संसद में पेश किया गया था. ईरान ने 28 फरवरी को जलडमरूमध्य पर अपनी पकड़ मज़बूत की और इजरायल-अमेरिका के जहाज़ों या उनसे जुड़े जहाज़ों के सुरक्षित आवागमन पर रोक लगा दी, क्योंकि उन्होंने ईरानी क्षेत्र पर संयुक्त हमले किए थे.
ईरान और अमेरिका ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने के लिए जून में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे. दोनों पक्षों को अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए 60 दिनों के भीतर बातचीत करनी थी, लेकिन क्षेत्र में हालिया तनाव ने बातचीत के भविष्य को अनिश्चित बना दिया है. जुलाई में अमेरिकी सेना ने ईरानी ठिकानों पर कई हमले किए. उन्होंने कहा कि ये हमले जलडमरूमध्य में जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में थे और इनका उद्देश्य "व्यावसायिक शिपिंग को धमकाने की ईरान की क्षमता को कम करना" था.
ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सुविधाओं पर मिसाइल और ड्रोन हमले करके जवाब दिया. ईरान और ओमान कुछ हफ़्तों से जलडमरूमध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए एक नए मार्ग को तय करने पर समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं. इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा था कि वर्तमान में अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है. ईरान की अर्ध-सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्री ने विदेश मंत्रालय के सेंटर फॉर पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही.
अरागची ने कहा, "वर्तमान में हमारी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है. मध्यस्थ अभी भी बातचीत फिर से शुरू करने के तरीके खोजने का प्रयास कर रहे हैं. हमारे नज़रिए से जब तक अमेरिका समझौता ज्ञापन (MoU) के उल्लंघन को समाप्त नहीं करता और अपने द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए सुधार नहीं करता, तब तक बातचीत फिर से शुरू नहीं हो सकती." तस्नीम के मुताबिक, उन्होंने कहा, "जब तक अमेरिका मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन करना बंद नहीं करता और उल्लंघन के लिए सुधार नहीं करता, तब तक हमारी राय में बातचीत फिर से शुरू होने की कोई संभावना नहीं है."