मानवाधिकार वकील ने जताई आपत्ति

मानवाधिकार वकील मोइन खजाएली ने भी फैसले पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि ईरानी कानून में महिलाओं के गाने, संगीत कार्यक्रम करने या संगीत से जुड़ा कंटेंट बनाने को अपराध नहीं माना गया है. ऐसे में इन गतिविधियों को अश्लीलता फैलाने जैसा अपराध बताकर सजा देना कानूनी रूप से भी कमजोर तर्क है. ईरान में हिजाब को लेकर विवाद लंबे समय से जारी है. 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद महिलाओं के लिए हिजाब पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया था. यह मुद्दा 2022 में तब वैश्विक चर्चा का विषय बना जब 22 साल की महसा अमीनी की हिजाब नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तारी के बाद मौत हो गई थी. उनकी मौत के बाद पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे.