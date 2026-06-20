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Iran Hijab Controversy: ईरान की मशहूर गायिका परस्तू अहमदी और उनके साथ काम करने वाले आठ अन्य लोगों को एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट के मामले में अदालत ने 74-74 कोड़े मारने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी पर दो साल तक देश छोड़ने और किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है. यह फैसला ईरान के कोम प्रांत की एक अदालत ने सुनाया है, जिसने कलाकारों पर अश्लील सामग्री प्रकाशित करने और सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.
दरअसल, यह मामला दिसंबर 2024 का है, जब 29 साल के परस्तू अहमदी ने यूट्यूब पर एक लाइव कॉन्सर्ट किया था. इस कॉन्सर्ट में उन्होंने बिना हिजाब पहने और स्लीवलेस ड्रेस में ईरान का प्रसिद्ध देशभक्ति गीत "अज खूने जवानाने वतन" गाया था. उनके साथ चार पुरुष संगीतकार भी मौजूद थे. लगभग 27 मिनट लंबा यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और यूट्यूब पर लाखों लोगों ने इसे देखा.
वीडियो सामने आने के बाद ईरानी अधिकारियों ने परस्तू अहमदी और कई संगीतकारों को हिरासत में लिया था. लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रही. अदालत ने अब इसी मामले में उन्हें सजा सुनाई है. परस्तू अहमदी के इस कॉन्सर्ट को कई लोगों ने महिलाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक बताया. वहीं ईरानी सरकार और न्यायिक अधिकारियों ने इसे देश के कानूनों और सामाजिक नियमों के खिलाफ माना. ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है. इसके अलावा महिलाएं सार्वजनिक रूप से अकेले गाना नहीं गा सकतीं और बिना हिजाब लोगों के सामने नहीं आ सकतीं.
साल 2022 में हुआ था विरोध प्रदर्शन
परस्तू अहमदी इससे पहले भी चर्चा में रह चुकी हैं. साल 2022 में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में गाना गाया था. उस समय भी सुरक्षा एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की थी और उनके घर की तलाशी ली गई थी. इस फैसले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है. अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान की एडवोकेसी डायरेक्टर बहार घंदेहरी ने कहा कि सिर्फ गाना गाने और बिना हिजाब सार्वजनिक रूप से दिखाई देने के लिए 74 कोड़ों की सजा सुनाया जाना ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
मानवाधिकार वकील ने जताई आपत्ति
मानवाधिकार वकील मोइन खजाएली ने भी फैसले पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि ईरानी कानून में महिलाओं के गाने, संगीत कार्यक्रम करने या संगीत से जुड़ा कंटेंट बनाने को अपराध नहीं माना गया है. ऐसे में इन गतिविधियों को अश्लीलता फैलाने जैसा अपराध बताकर सजा देना कानूनी रूप से भी कमजोर तर्क है. ईरान में हिजाब को लेकर विवाद लंबे समय से जारी है. 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद महिलाओं के लिए हिजाब पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया था. यह मुद्दा 2022 में तब वैश्विक चर्चा का विषय बना जब 22 साल की महसा अमीनी की हिजाब नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तारी के बाद मौत हो गई थी. उनकी मौत के बाद पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे.