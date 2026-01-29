Advertisement
युद्ध की कगार पर दुनिया! US-ईरान टकराव के बीच भारत-तेहरान की गुप्त सुरक्षा बैठक!

युद्ध की कगार पर दुनिया! US-ईरान टकराव के बीच भारत-तेहरान की गुप्त सुरक्षा बैठक!

Iran India Security Talks: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पवन कपूर से मुलाकात की. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 29, 2026, 08:22 AM IST

युद्ध की कगार पर दुनिया! US-ईरान टकराव के बीच भारत-तेहरान की गुप्त सुरक्षा बैठक!

Iran India Relation: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत और ईरान के बीच एक अहम डिप्लोमैटिक और सुरक्षा-स्तर की बैठक हुई. ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पवन कपूर से मुलाकात की. इस बैठक की जानकारी मुंबई में ईरानी कॉन्सुलेट जनरल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की. पोस्ट में बताया गया कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की.

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु बातचीत को लेकर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका तेजी से एक बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा तैनात कर रहा है, जो पहले वेनेजुएला की ओर भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है. उन्होंने इसे "तेजी, ताकत और साफ मकसद" के साथ आगे बढ़ने वाला अभियान बताया.

ट्रंप ने कहा कि यह सैन्य बल पूरी तरह से तैयार है और जरूरत पड़ने पर "तेज और हिंसक कार्रवाई" करने में सक्षम है. उन्होंने ईरान से जल्द से जल्द बातचीत की मेज पर लौटने और एक निष्पक्ष समझौते के लिए तैयार रहने की अपील की. ​​ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देगा. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि "समय खत्म हो रहा है" और स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है.

ट्रंप और ईरान ने एक दूसरे को दी चेतावनी
पिछले अनुभवों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने पहले भी ईरान को समझौते का मौका दिया था, लेकिन उनके इनकार के बाद "ऑपरेशन मिडनाइट हैमर" हुआ, जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ था. उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई संघर्ष होता है, तो उसका असर पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा. ईरान ने एक मजबूत लेकिन सधे हुए बयान के साथ जवाब दिया. संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने एक बयान जारी कर कहा कि तेहरान आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है. हालांकि, ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि अगर उस पर दबाव डाला गया या हमला किया गया, तो वह और भी ज्यादा ताकत से जवाब देगा.

अमेरिका कर रहा है हमले की तैयारी?
इस बीच, अमेरिका ने अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने घोषणा की है कि वह क्षेत्र में कई दिनों तक चलने वाले सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहा है, जिसका मकसद अपनी युद्ध क्षमताओं, सहयोगी देशों के साथ तालमेल और तेजी से जवाब देने की क्षमताओं को मजबूत करना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी CENTCOM के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में हिंद महासागर में पहुंच गया है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

Iran India Security TalksAli Larijani India meeting

