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ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन तेवर देख US-IRAN शांति वार्ता की उम्मीदें कम

Abbas Araghchi Pakistan Visit: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शुक्रवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच गए हैं,और अनेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शनिवार को इस्लामाबाद पहुंचेंगे. दोनों देशों के बीच इससे शान्ति वार्ता की उमीदें बन रही थी, लेकिन ईरान ने ये कहकर उमीदों पर पानी फेर दिया है कि पाकिस्तान दौरे के दौरान ईरान का अमेरिकी दूतों से मिलने का कोई प्लान नहीं है. 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:09 AM IST

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ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन तेवर देख US-IRAN शांति वार्ता की उम्मीदें कम

इस्लामाबाद: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शुक्रवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जिससे ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच फिर से शांति वार्ता की उम्मीदें बढ़ गई है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई भी इस ट्रिप पर उनके साथ हैं. यह दौरा व्हाइट हाउस के इस ऐलान के बाद हुआ है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तेहरान से जुड़ी बातचीत में शामिल होने के लिए स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और सीनियर सलाहकार जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजेंगे, जो दोनों मुल्कों के बीच शान्ति बहाली के लिए एक नई कोशिश की जानिब इशारा है.

पाकिस्तान के बाद रूस दौरे पर जाएंगे ईरानी विदेश मंत्री 
अपने दौरे के दौरान, अराघची के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर के साथ मीटिंग करने की उम्मीद है. ईरानी विदेश मंत्री अपने रीजनल टूर के हिस्से के तौर पर मस्कट और मॉस्को जाएंगे.

स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर होंगे US के वार्ताकार 
वहीँ, दूसरी जानिब, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने रिपोर्टर्स को बताया कि ईरानी पर्सनली बात करना चाहते हैं, और कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर 'ईरानियों की बात सुनने' के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, और उम्मीद जताई कि इस बातचीत से पॉजिटिव डेवलपमेंट होंगे.उन्होंने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो US वाइस प्रेसिडेंट संभावित विज़िट के लिए स्टैंडबाय पर हैं.

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ईरान-US बातचीत का कोई प्लान नहीं: ईरान 
हालांकि, इस दौरे को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि विदेश मंत्री अब्बास अराघची की लीडरशिप में एक डेलीगेशन के चल रहे दौरे के दौरान इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ कोई बातचीत तय नहीं है.ईरान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बघाई ने X पर एक पोस्ट में, लिखा, "हम एक ऑफिशियल दौरे पर इस्लामाबाद, पाकिस्तान पहुंचे हैं. FM अराघची अमेरिका के थोपे गए हमले को खत्म करने और हमारे इलाके में शांति बहाल करने के लिए चल रही मीडिएशन और गुड ऑफिस के साथ मिलकर पाकिस्तानी हाई-लेवल अधिकारियों से मिलेंगे." पोस्ट में आगे लिखा था, "ईरान और अमेरिका के बीच कोई मीटिंग का प्लान नहीं है. 
 

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